Córka Andie MacDowell z brudnymi stopami na czerwonym dywanie! Zamiast butów Margaret Qualley założyła napiętki za grube tysiące!

Margaret Qualley prawie boso na czerwonym dywanie!

Tego na czerwonym dywanie chyba jeszcze nie było. Margaret Qualley, 31-letnia córka Andie MacDowell, pojawiła się w Londynie na premierze filmu "The Dog Stars" ("Gwiazdozbiór Psa") i skradła show. Powód? Zamiast klasycznych szpilek czy eleganckich sandałków postawiła na jeden z najbardziej osobliwych dodatków, jakie ostatnio pokazał świat wielkiej mody. Aktorka wyglądała, jakby wyszła na czerwony dywan w przepięknej kreacji, ale na bosaka!

Sekret tkwił w butach Chanel. Kontrowersyjny model składa się z niewielkiej osłony na piętę oraz pasków, które trzymają kawałek podeszwy na miejscu (jest też skórzana osłona z charakterystycznym logo), podczas gdy większość stopy i palce pozostają całkowicie odsłonięte. Na londyńskim czerwonym dywanie Qualley wyglądała, jakby zapomniała o butach, choć jej look był całkowicie przemyślany i skrojony na wywołanie szoku. Stopy gwiazdy były wystawione na kontakt z podłożem, a że miejsce wydarzenia ozdobiono ziemią, bo chwili Margaret paradowała z brudnymi nogami.

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Szokujące "obuwie". O aktorce zrobiło się głośno

Internauci natychmiast zaczęli dyskutować, czy to jeszcze obuwie, czy już tylko luksusowa dekoracja dla stóp i niemająca sensu ekstrawagancja za grube pieniądze. Co wy myślicie? Choć marka Chanel nie podała jeszcze oficjalnej ceny tego modelu, który zostanie udostępniony jesienią 2026 r., to wiadomo, że tanio nie będzie. Za najprostsze klapki Chanel trzeba zapłacić bowiem co najmniej 4 tys. zł. "Bosonogie" buty zostały zaprezentowane w kolekcji Cruise 2027. Myślicie, że moda na bose buty się przyjmie?

Qualley, która jest twarzą domu mody Chanel, zestawiła kontrowersyjne obuwie z czarną sukienką, oczywiście od swojej ulubionej marki. Kreacja miała głęboki dekolt w kształcie litery V, krótkie rękawy i efektowne frędzle z okrągłymi detalami, które kołysały się przy każdym ruchu. Proste wdzianko przyciągało uwagę pięknymi, starannie wykonanymi szczegółami. Do tego aktorka postawiła na rozpuszczone, lekko falowane włosy, delikatną, srebrzystą biżuterię i mocno podkreśliła oczy.

Okazją do tego modowego eksperymentu była premiera nowego filmu Ridleya Scotta, w którym Qualley występuje między innymi u boku Jacoba Elordiego i Josha Brolina. To ekranizacja powieści Petera Hellera osadzona w postapokaliptycznym świecie, w którym bohaterowie walczą o przetrwanie i próbują odnaleźć nadzieję po katastrofie. Film ma trafić do polskich kin 28 sierpnia 2026 roku. Trzeba przyznać, że Qualley zrobiła, co się dało, aby o premierze było głośno!

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