Dawid Kwiatkowski i Majka Jeżowska razem na scenie "Lata z Radiem i Telewizją Polską". W Tarnowie wystąpi prawdziwa plejada gwiazd

Dawid Kwiatkowski i Majka Jeżowska na jednej scenie. Plejada gwiazd w Tarnowie

Już w sobotę, 22 sierpnia, Tarnów zamieni się w muzyczną stolicę Polski. Wszystko za sprawą trasy „Lato z Radiem i Telewizją Polską”, która po raz dziesiąty w tym roku zaprasza na wielkie widowisko. Na scenie na terenie Akademii Tarnowskiej wystąpią artyści reprezentujący różne pokolenia i gatunki, a wśród nich Dawid Kwiatkowski, Majka Jeżowska, zespół Zakopower oraz grupa Varius Manx z Kasią Stankiewicz.

To będzie już trzecia wizyta popularnej trasy koncertowej w Tarnowie. Organizatorzy zapowiadają wieczór wypełniony największymi przebojami, łączący energetyczny pop, rockowe brzmienia i utwory, które od lat nuci cała Polska.

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Rock, pop i góralska energia. Kto jeszcze wystąpi podczas koncertu?

Organizatorzy zadbali o to, by każdy znalazł coś dla siebie. Obok głównych gwiazd wieczoru pojawią się także Halina Mlynkova z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”, zespoły Piersi, Papa D, Sztywny Pal Azji oraz Chłopcy z Placu Broni. Młodszą generację reprezentować będą Carla Fernandes i Kasia Moś, a na scenie zobaczymy też duet Kuba i Kuba.

Wielkie widowisko muzyczne poprowadzi trio znanych radiowych głosów: Ula Kaczyńska, Jovan Jakimowicz oraz Filip Antonowicz.

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Atrakcje nie tylko na scenie. Piknik, sesje zdjęciowe i spotkania

Wielkie muzyczne emocje to jednak dopiero zwieńczenie dnia pełnego atrakcji. Już od godziny 9:00 w Centrum Wypoczynku i Rekreacji „Kantoria” rozpocznie się piknik Polskiego Radia. Audycję „Lato z Radiem” na żywo z tego miejsca poprowadzą Ania Zakrzewska i Patryk Bedliński.

Na uczestników pikniku czeka absolutnie wyjątkowa okazja. W mobilnym studiu fotograficznym będzie można stanąć przed obiektywem Wojciecha Grzędzińskiego, jednego z najbardziej znanych polskich fotoreporterów i laureata World Press Photo. To druga i ostatnia w tym roku szansa na udział w projekcie „Portret Słuchacza” i zrobienie sobie profesjonalnego, pamiątkowego zdjęcia. Nie zabraknie też czegoś dla całych rodzin – w programie m.in. interaktywne eksperymenty, gra „AUDIONAUCI” i Escape Room.

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Równolegle ekipy telewizyjne pojawią się na tarnowskim Rynku. To stamtąd nadawane będą programy i relacje na żywo, w tym specjalne wydanie programu „Polska na Tak” w TVP Info, które poprowadzą Klaudia Aramowicz-Zielińska i Wojciech Zawioła.

W programach pojawią się goście, którzy przybliżą kulturę i specyfikę regionu. Będą to m.in. mistrzynie kuchni z Kół Gospodyń Wiejskich, lokalni sportowcy z Tarnowskiej Szkoły Sztuk Walki, artystki z Domu Malarek w Zalipiu, a nawet miłośnicy historii z Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Tarnowskiej.

Muzyczne przygotowania i taneczna rozgrzewka

Popołudnie w miasteczku „Lata z Radiem” upłynie pod znakiem muzyki i tańca. O godzinie 14:00 Marcin Wojciechowski zaprosi gwiazdy wieczornego koncertu na rozmowy w plenerowym wydaniu audycji „Muzyczne Lato z Radiem”. To świetna okazja, by poznać artystów od kulis.

Chwilę później, o 16:00, rozpocznie się międzypokoleniowa potańcówka, do której przygrywać będzie Lazy Swing Band. Całość zakończy energetyczny set DJ-a Sarnuli, twórcy znanego z viralowego remiksu „Polki Dziadek”, który będzie ostatnią rozgrzewką przed wieczornym koncertem.