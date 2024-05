Córka Artura Żmijewskiego świętuje urodziny narzeczonej

Po latach przerwy wraca do tv. Co działo się z Tatianą Okupnik?

Ewa Żmijewska związała się z koleżanką z zespołu

Artur (58 l.) i Paulina (55 l.) Żmijewscy są małżeństwem z ponad 30-letnim stażem. Zakochani doczekali się trójki dzieci - Ewy, Karola oraz Wiktora. Aktor rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym, w tym o swoich dzieciach. Kilka lat temu głośno zrobiło się o jego jedynej córce. Ewa Żmijewska również jest uzdolniona artystycznie. Działa jednak na innym polu niż jej ojciec.

Po ukończeniu nauki w szkole średniej Ewa wyjechała do Los Angeles by studiować na uczelni Collage of Music. To tam poznała swoją przyszłą muzyczną oraz życiową partnerkę - Shandy Casper. Najpierw połączyła ich przyjaźń i muzyczna pasja, zaraz za nimi podążała miłość. Po ukończeniu studiów zdecydowały się na przeprowadzkę do Polski. Młode artystki zaręczyły się dwa lata temu, ale dopiero niedawno o tym opowiedziały. Mają nadzieję, że będzie im kiedyś dane wziąć ślub w ojczyźnie Żmijewskiej.

"To jest krok, na który wszyscy czekają [wprowadzenie związków partnerskich - red.] i który wiele ułatwia. Kibicujemy, żeby to się stało jak najszybciej. Nie wiem, czy będziemy pierwszą parą, która z tego skorzysta, ale zdecydowanie o tym myślimy" - stwierdziły zgodnie w rozmowie z Plejadą.

Córka Artura Żmijewskiego jest szczęśliwie zakochana

W październiku 2022 roku w rozmowie z magazynem "Republika" wróciła wspomnieniami do momentu, w którym o odmiennej orientacji seksualnej opowiedziała mamie. Zrobiła to zanim wyjechała do Los Angeles. Artur Żmijewski dowiedział się wszystkiego od żony.

"Przed wyjazdem odbyłam szczerą rozmowę z mamą, która na szczęście przyjęła wszystko z wielkim zrozumieniem. (...) Z ojcem o tym nie rozmawiałam. Po prostu się domyślił, po tym, jak przez siedem lat mieszkałam za granicą z jedną osobą, Ewą, która każdorazowo przyjeżdżała ze mną na wakacje. [...] Tata dowiedział się od mamy i obydwoje zapewnili mnie, że mnie kochają i nic tego nie może zmienić. W trakcie studiów wróciłyśmy do Polski na wakacje i przedstawiłam Shandy rodzinie, w tym dziadkom, którzy byli bardzo wspierający" - wyznała piosenkarka.

Ewa Żmijewska i Shandy Casper chętnie pokazują się razem na Instagramie. Chociaż przeważają na nim zdjęcia związane z ich muzyczną działalnością, to nie brakuje również prywatnych chwil np. z wakacji. Obecnie świętują trzydzieste urodziny Shandy. Ewa przygotowała dla niej urocze przyjęcie, na którym zaserwowała tort w kształcie bębna.

