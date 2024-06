i Autor: Shutterstock Kosiarka

TRAGICZNY WYPADEK

Horror w Lubuskiem. 4-letni chłopiec wpadł pod kosiarkę. Dziecko nie żyje

Dramatyczny finał tragicznego wypadku, do którego doszło w niedzielę, 16 czerwca, we wsi Białobłocie, w gminie Deszczno (Lubuskie). 4-letni chłopczyk wpadł tam pod pracującą na łące kosiarkę na ciągniku rolniczym. Dziecko trafiło do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować.