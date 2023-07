Wnuk pisarz Waldemara Łysiaka (79 l.) obchodził we wtorek okrągłe urodziny. Niestety próżno szukać w mediach społecznościowych życzeń dla niego od Michaliny Robakiewicz. W ten wyjątkowy dzień, Tadeusz Łysiak bawił się w towarzystwie pięknych aktorek. Najpierw zjadł obiad z Adą Chlebicką ("M jak miłość"), a potem imprezował z Dominiką Sakowicz. We wpisie urodzinowym, młody reżyser nie wspomniał co prawda o rozstaniu, było jednak kilka ciekawych smaczków.

- Kończę dziś 30 lat i to chyba idealny moment, by dokonać pewnego rodzaju podsumowania, powiedzieć sobie na głos, co mi się w życiu udało. Zatem: udało mi się nigdy nie traktować życia zbyt serio, wbrew wszystkim pobłażliwym opiniom, że bunt jest domeną młodości i w końcu każdemu to przejdzie. Udało mi się przestać wierzyć we wszelkich bogów, czary, magię, świętego Mikołaja, sprawczą moc słowa i jakikolwiek mistycyzm. Udało mi się też nigdy nie oceniać ludzi, którzy potrzebują w swoim życiu takiego kłamstwa - a to dlatego, że w samego siebie też nie wierzę, a ostatecznie to oni mogą mieć rację. Udało mi się jeszcze więcej wątpić, zadawać jeszcze więcej pytań i dawać jak najmniej odpowiedzi. Udało mi się nigdy nie zejść z karuzeli życia i wszystko traktować jak przygodę, zabawę i nie zgubić tej perspektywy dziecka - czytamy w poście Tadeusza Łysiaka.

Michalina Robakiewicz przestała obserwować reżysera na Instagramie, nie usunęła jednak z nim zdjęć. Tadeusz Łysiak także nie pozbył się zdjęć z aktorką i nadal ją obserwuje w mediach społecznościowych. Ostatnio pojawił się on na urodzinach Joanny Opozdy, gdzie przytulał się i całował w policzek Magdę Stępień, znaną modelką, która w ubiegłym roku straciła synka, którego miała z Jakubem Rzeźniczakiem.

- Magda Stępień i reżyser nominowanej do Oscara „Sukienki” Tadeusz Łysiak na urodzinach Joanny Opozdy nie szczędzili sobie czułości. ✨💕 Od kilku dni internauci zadają sobie pytanie — czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? - czytamy na profilu Świata Gwiazd na Instagramie.