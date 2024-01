Córka Katarzyny Dowbor ma nowego partnera? Pojechała z nim do pięknej stolicy

Marzena Rogalska wróci to TVP? Dziennikarka dała jasną odpowiedź

Do niedawna Marysia publikowała zdjęcia z Krystianem, związanym ze społecznością żydowską oraz sympatykiem z Platformy Obywatelskiej. Para wychowała razem psa Lulu. Czyżby doszło do rozstania? Dowbor-Baczyńska pokazała bowiem zdjęcia z wycieczki do Wiednia, na których pozuje z innym mężczyzną. Jest nim sympatyczny Janek. Para zwiedza razem zabytki stolicy Austrii. Pod jednym z postów córki Katarzyny Dowbor pojawiły się komentarze z czerwonymi serduszkami.

Przypomnijmy, że legendarna prezenterka zachwycona była narzeczonym córki. - Poznali się w Polsce rok temu. Cieszę się, że tak wartościowy młody człowiek jest przy niej i że moja córka nie zostaje ze wszystkim sama, kiedy ja wyjeżdżam realizować program. Ale jednocześnie żal mi młodych ludzi, którzy z powodu brexitu i pandemii musieli zrezygnować ze swoich marzeń. Wierzę jednak, że i w Polsce będą mieli okazję się spełnić - mówiła Dowbor w 2021 roku. Krystian i Marysia pojawili się nawet publicznie widziała się na XXIII Jeździeckich Mistrzostwach Gwiazd Art Cup 2021.