Córka Marka Czyża wyszła za mąż. W sukni ślubnej wyglądała jak gwiazda Hollywood

Ślub Zuzanny Czyż. Dziennikarka wyglądała jak filmowa gwiazda. Co za suknia!

Zuzanna Czyż pochwaliła się na Instagramie ślubną sesją zdjęciową. W piątek, 2 sierpnia powiedziała "tak" koledze z planu Kamilowi Nowakowi. Młoda dziennikarka wyglądała fantastycznie. Jej stylizacja nawiązywała do złotych lat Hollywood, a kobieta wyglądała jak gwiazda filmowa. Na ten jedyny dzień w życiu wybrała satynową suknię zakończoną pięknym okrągłym trenem. Do tego dobrała eleganckie perły, którymi udekorowany był również welon, nawiązywały do stylu lat 50. XX wieku. Całości dopełniała fryzura - rozpuszczone włosy ułożone w piękne, miękkie fale. Całość świetnie grała z oryginalna urodą dziennikarki. "Ładnie się ubraliśmy. Byliśmy w ładnym miejscu. Powiedzieliśmy sobie parę ładnych słów. A teraz ładnie pójdziemy przez to życie dalej... Nie zmieniło się nic i tak sobie myślę, że to dobrze." - napisała Zuzanna, publikując kilka ślubnych zdjęć. Gratulacje!

Kim jest Zuzanna Czyż?

Zuzanna Czyż zwykle pokazuje na swoim Instagramie zdjęcia z planu. Młoda dziennikarka jest zafascynowana historią małych społeczności i lokalnych małych ojczyzn. Wraz z Kamilem Nowakiem wydeptują medialne ścieżki do zapomnianych podwórek, osiedli i dzielnic w programie "Mikrokosnmosy". Zuzanna jest reporterką TVP3 Katowice. Początkowo zajmowała się tematyką społeczno-kulturalną, potem również publicystyką. Prowadziła między innymi "Aktualności śląskie". Zdarzało jej się również współpracować z TVP Info. Kamera zdecydowanie ją lubi, jako dziennikarka ma za sobą pierwsze sukcesy. Jej atuty dostrzeżono między innymi w Konkursie "SILESIA PRESS".

Zuza Czyż zawodowo poszła w ślady ojca. Marek Czyż może być dumny

O młodej dziennikarce zrobiło się głośno pod koniec ubiegłego roku, kiedy to jej ojciec - Marek Czyż został twarzą zmian w TVP. Pierwszy prowadzący "19.30", który zastąpił "Wiadomości" budził ogromne zainteresowanie opinii publicznej. W styczniu, po emisji materiału jego córki w głównym programie informacyjnym TVP i oskarżeniach o nepotyzm, Zuzanna ponownie pojawiła się na łamach plotkarskiej prasy. - Moja córka jest pełnoprawną dziennikarką TVP. Została nią kilka lat temu, bez żadnej protekcji, układów, znajomości. Zawdzięcza to tylko temu, co potrafi. Jest osobą, której kompetencje i umiejętności są chwalone przez osoby zamawiające u niej materiały i oceniające ich wartość. - zapewniał Marek Czyż.

