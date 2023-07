Córka Maryli Rodowicz ma intratny biznes. Za mieszkanie w szałasie chce kroci

To straszne, co przeżyła Małgorzata Ohme. Gwiazda zdradziła, jak wyglądało odejście z "Dzień Dobry TVN"!

Córka Maryli Rodowicz organizuje specjalne warsztaty na Mazurach nieopodal Pasymia nad jeziorem Leleskim. Są to "Głębokie spotkanie z tradycją plemienia Lakota", które odbędą się od 3 do 5 sierpnia. Planowana jest tam ceremonia tworzenia Szałasu Potów. Uczestnicy będą potem mieszkać w szałasach. Za noc trzeba będzie zapłacić od 200 do 350 zł. Koszt noclegu z warsztatami to z kolei wydatek 500 zł dziennie. Dodatkowo można przyjść tylko na same warsztaty - 150 zł i na specjalny koncert - 100 zł. - Szałas jest ceremonią celebracji bycia razem jako ludzka rodzina oraz oczyszczeniem nie tylko na poziomie fizycznym, ponieważ bywa, że dotykamy pewnych przeżyć z różnych okresów życia, w tym również prenatalnego, by móc je świadomie przyjąć dla własnej transformacji. Do szałasu wchodzimy po to, by po odbyciu czterech bram, stanowiących przedstawienie czterech żywiołów oraz czterech etapów naszego życia, narodzić się na nowo - czytamy na stronie warsztatów Katarzyny Jasińskiej.

Co będzie na warsztatach organizowanych przez córkę Maryli Rodowicz?

- Przez dwa dni, w wąskim gronie będziemy obcować ze świadomością, wiedzą, mądrością i tradycją rdzennego przedstawiciela starszyzny Lakotów. Podczas tego wyjątkowego odosobnienia będziemy brać udział w warsztatach i ceremonii tworzenia Szałasu Potów. Będziemy mieli możliwość uczestniczyć w dwóch ceremoniach Szałasu Potów, w ceremonii z Chanupą (świętą fajką), w kręgu pieśni i bębnów, we wspólnej ceremonii ognia na prywatnej plaży nad samym jeziorem oraz w rozmowach i prelekcjach naszego niezwykłego nauczyciela. Będziemy obcować z kołem medycyny, z kosmologią, z duchami ognia i wody, z pieśniami, modlitwami, z oczyszczającą mocą ceremonii, ale przede wszystkim z drzemiącą w nas głęboko mocą - czytamy.

Przewidziane są także: wspólne lekkie wegetariańskie śniadania, obiady i kolacje

Katarzyna Jasińska już nie może doczekać się spotkania z uczestnikami. - Ogromnie się Cieszę że mogę podzielić się z wami dwoma bardzo ważnymi dla mnie istnieniami ❤ Pierwsze to mój duchowy przewodnik Oso Mato Hutze, a drugie to moje ukochane miejsce, mój Mazurski dom. Będę miała zaszczyt gościć was i te przepiękne energie już w sierpniu. Zapraszam - napisała na Facebooku.

Niedawno córka Rodowicz organizowała także dwudniowe szkolenie dosiadowe w stadninie Charyzma na Podlasiu. Tu koszt wynosił 650 złotych.

