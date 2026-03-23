Córka Ozzy'ego Osbourne'a rozstała się z narzeczonym! Kelly Osbourne podjęła szokującą decyzję!

Kelly Osbourne to najmłodsze dziecko Ozzy'ego i Sharon Osbourne'ów. Już jako nastolatka znalazła się na celowniku mediów, a to ze względu na kultowe już reality show, w którym pokazywane było codzienne życie jej rodziny. Kelly próbowała zrobić karierę na własną rękę: próbowała swoich sił w muzyce, modzie czy telewizji, niepowodzenia i oskarżenia o żerowanie na znanym nazwisku popchnęły ją jednak w kierunku uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Wydawało się, że kilka lat temu życie córki "Księcia Ciemności" zaczęło się stabilizować. Przeszła terapię i rozpoczęła życie w trzeźwości, a po serii nieudanych związków - w tym dwóch zakończonych zaręczynami - znalazła prawdziwą miłość. W 2022 roku okazało się, że Kelly spotyka się z Sidem Wilsonem - współzałożycielem i muzykiem metalowej formacji Slipknot. Para zna się od 1999 roku, do tej pory jednak pozostawała w przyjaźni. 4 lata temu zakochani doczekali się dziecka, syna Sidneya.

W lipcu 2025 roku wydawało się, że związek pary wchodzi na wyższy level. Dokładnie 5 lipca w Birmingham za kulisami "Back to the Beginning", czyli pożegnalnego koncertu Ozzy'ego Osbourne'a i zespołu Black Sabbath, Wilson oświadczył się partnerce. Internet rozbawiła reakcja samego Ozza na całą sytuację, który na krążącym w sieci nagraniu był w wyraźnym szoku, gdy Sid klęknął przed jego córką, kolejno był żywo zainteresowany wybranym przez niego pierścionkiem, a kolejno żartował, że nigdy nie odda mu ręki swojej córki.

Kelly Obsourne zerwała zaręczyny z ojcem swojego synka!

Niestety, osiem miesięcy po zaręczynach do mediów zamiast o hucznym ślubie dotarła informacja o rozstaniu pary. Jak poinformował portal "Daily Mail", to z inicjatywy Kelly doszło do zerwania zaręczyn. Choć sami zainteresowani nie potwierdzili tych wieści, to zrobiła to osoba z bliskiego otoczenia córki Ozzy'ego. Powodem ma być żałoba po śmierci ojca, którą Kelly znosi wyjątkowo źle. Jak wskazuje informator, para od jakiegoś czasu miała się mierzyć z problemami, które Kelly zdecydowała się zakończyć przez rozstanie. Kelly Osbourne i Sid Wilson pojawili się razem jeszcze na początku lutego na ceremonii rozdania tegorocznych nagród Grammy.

To kolejny raz, gdy córka "Księcia Ciemności" znalazła się w ostatnim czasie na językach. Kilka tygodni temu szczególnie głośno było o drastycznej zmianie jej wyglądu. Nie da się nie zauważyć, że Kelly w ostatnich miesiącach wyraźnie schudła. Jak sama kilkukrotnie tłumaczyła, ma problemy z łaknieniem ze względu na żałobę. Kobieta oskarżała przy tym opinię publiczną o znęcanie się nad nią i wyśmiewanie.

Tak wyglądały zaręczyny pary.