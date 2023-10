Cugowski wyróżniony! Nagrodę dostał od polityków, w zamian użył mocnych słów. Była mowa o "spuszczaniu łomotu"

O tym, że Krzysztof Cugowski zostanie wyróżniony honorowym obywatelstwem miasta Lublina informowaliśmy już w maju br. Wtedy kandydatura muzyka do tytułu Honorowego Obywatela Lublina została pozytywnie zaopiniowana przez kapitułę Konwentu Honorowych Wyróżnień. W czwartek wieczorem formalności stało się zadość i artysta dołączył do 20 dotychczas uhonorowanych tytułem obywateli miasta, wśród których znaleźli się m.in. Wiesław Chrzanowski, Julia Hartwig, Rita Gombrowicz, Norman Davies, Tomasz Wójtowicz czy Juliusz Machulski.

Cugowski odbierając honorowe obywatelstwo zaapelował do polityków

Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce w Teatrze Starym W Lublinie. Laudację na cześć laureata wygłosiła przyjaciółka muzyka i dziennikarka Radia Lublin Ewa Dados, a nagrodę przekazał prezydent miasta Krzysztof Żuk. Na sali było wielu polityków, z dwóch stron barykady politycznej. Cugowski zdecydował się wykorzystać ten moment i zwrócił się do nich z apelem. - Widzę tu przedstawicieli dwóch zwaśnionych ze sobą partii politycznych. Mam do was apel. Kiedy już przestaniecie wzajemnie spuszczać sobie łomot, to zapraszam do siebie na spotkanie. Może tam w spokoju usiądziemy i się dogadacie. Część z was wie, że takie spotkanie jest możliwe. Już kiedyś u mnie się spotkaliśmy i się dogadaliście - zaproponował Krzysztof Cugowski.

Krzysztof Cugowski - lublinianin, którego głosu słucha świat

Krzysztof Cugowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiej muzyki rockowej. Jego chropowatą barwę głosu i niezwykłe umiejętności wokalne podziwiają słuchacze na całym świecie. Artysta przez lata był członkiem Budki Suflera, z zespołem odniósł ogromy sukces, wydal kilkadziesiąt płyt i kilkaset piosenek, dziś kontynuuje karierę solowo. Całe swoje życie związany był z Lublinem, tam mieszka do dziś. Muzyk chętnie angażuje się w życie lokalnej społeczności, wspierając liczne akcje charytatywne.

Wieczorny Express - Krzysztof Cugowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.