Czarna seria trwa! Umarła znana dziennikarka związana z "Gazetą Polską"

Na portalu "Niezależna.pl" i X poinformowano o śmierci Teresy Wójcik. Dziennikarka przez wiele lat kierowała działem ekonomii w tygodniku "Gazeta Polska". Była uznaną ekspertką w zakresie polityki i gospodarki energetycznej, polskiego i międzynarodowego rynku energii elektrycznej, gazu oraz węgla.

W ostatnich latach życia Wójcik pisała m.in. do "Tygodnika Solidarność" i na portalu BiznesAlert. Można powiedzieć, że pisząc mądre, bezkompromisowe teksty zawsze walczyła o wolną Polskę.

Jak pisze "Niezależna.pl": - Teresa Wójcik zawsze stała po stronie prawdy i Polski". Pokój jej Duszy!

Z kolei "Tygodnik Solidarność" w osobie redaktora naczelnego, Michała Ossowskiego, tak upamiętnił swoją dziennikarkę:

- Teresa była przede wszystkim profesjonalistką. Uważała, że dziennikarstwo to powołanie. Miała ogromną wiedzę, ale także niezmienną ciekawość świata i werwę, jakiej wielu młodszych dziennikarzy mogło jej zazdrościć.

Więcej dowiadujemy się na portalu tygodnika. Jak się okazuje, Teresa Wójcik współpracowała z „Tygodnikiem Solidarność” już w latach dziewięćdziesiątych. W ostatnich latach dziennikarka stała się specjalistką od energetyki, polityki zagranicznej i Związku. W 1981 r. Wójcik była delegatem na I Krajowy Zjazdu Delegatów NSZZ „S”.

W ostatnich latach Teresa Wójcik pisała także do BiznesAlert.pl.

Dziennikarka umarła w wieku 91 lat.

