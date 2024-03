Tak zmieniała się Viki Gabor. Co się stało z tą skromną dziewczyną?! Dziś jest nie do poznania

Życie Sylwii Peretti zmieniło się nieodwracalnie 15 lipca 2023 roku. To wtedy jej syn Patryk, kierujący samochodem marki Renault, stracił panowanie nad autem, wpadł w poślizg i rozbił się w okolicach Mostu Dębnickiego w Krakowie. Oprócz niego, w wypadku zginęły też inne osoby. To Patryk miał kierować pojazdem, media donosiły także, że był pod wpływem alkoholu. Tragedia odcisnęła ogromne piętno jego mamie, Sylwii Peretti. Gwiazda programu "Królowe życia" do czasu tych straszliwych wydarzeń wiodła wręcz bajkowe życie. Patryk był oczkiem w jej głowie, miała z nim świetną relację. Po wypadku najbardziej wspierał ją natomiast ukochany partner, który robi to do dziś. Peretti nazywa go swoim aniołem. Tymczasem w środę, 13 marca, na profilu na Instagramie celebrytki pojawiło się niespodziewanie czarno-białe nagranie z jej udziałem. Po tym wpisie trudno powstrzymać łzy.

Czarno-białe nagranie z Sylwią Peretti! Po wpisie na jej profilu serce rozpada się na tysiąc kawałków

Ludzie aż wstrzymali oddech, widząc czarno-białe nagranie z Sylwią Peretti, która siedzi na skałach i obserwuje rozpościerający się przed nią widok. W tle leci smutny utwór autorstwa Jana-Rapowanie i Misia Furtaka pt. "Anioły". Internauci zauważyli, że wszystkie ostatnie materiały na Instagramie Peretii są czarno-białe - to na znak żałoby po śmierci syna Patryka. Najnowszy wpis również ewidentnie do niego nawiązuje.

- Jak wygląda świat, kiedy życie staje się tęsknotą? Wygląda papierowo, kruszy się w palcach, rozpada. Każdy ruch przygląda się sobie, każda myśl przygląda się sobie, każde uczucie zaczyna się i nie kończy, i w końcu sam przedmiot tęsknoty robi się papierowy i nierzeczywisty. Tylko tęsknienie jest prawdziwe, uzależnia. Być tam, gdzie się nie jest... Olga Tokarczuk - napisała Sylwia Peretti, cytując noblistkę.

Celebrytka przeżywa teraz bardzo trudne chwile, a fani po prostu się o nią martwią. Pod wpisem wyłączono możliwość zamieszczania komentarzy. Pozostaje mieć nadzieję, że Sylwia Peretti ma właściwą opiekę i jest otoczona ludźmi, którzy kochają ją i mają na uwadze jej dobro.

Galeria zdjęć: Sylwia Peretti i jej mąż Łukasz Porzuczek