Sylwia Peretti opublikowała wymowny wpis na Instagramie. Zwróciła się do syna

Magdalena Boczarska trzeci raz założyła tę samą sukienkę. Wystarczyła mała zmiana, by wyglądała jak milion dolarów

Doda szykuje się do trzeciego ślubu? Na jej palcu pojawił się pierścionek. Zapytana o szczegóły, nabrała wody w usta!

To dopiero nowina!

Sylwia Peretti opublikowała wymowny wpis na Instagramie

Patryk Peretti zginął w nocy z 14 na 15 listopada 2023 roku w wypadku samochodowym. Sylwia Peretti od czasu śmierci syna ograniczyła aktywność w mediach społecznościowych. Dopiero w ostatnich tygodniach, kobieta zamieszcza nieco więcej wpisów na swoim Instagramie. Niedawno kobieta na stories opublikowała wymowne zdjęcie kobiety, która trzymała w dłoniach mewę.

Sylwia Peretti uznała, że jest to jeden ze znaków, wysłanych do niej przez syna. Pod ostatnim wpisem na Instagramie celebrytka zamieściła poruszający wpis, w którym zwróciła się do syna.

"Byliśmy jednością. Teraz jestem niekompletna, teraz jesteśmy osieroconymi rodzicami którzy walczą, by przeżyć każdy kolejny dzień. A ja? Mam teraz dwa Anioły. W niebie i na ziemi. Teraz to Patryk się nami opiekuje" - napisała Sylwia Peretti.

Sylwia Peretti ma wsparcie ze strony fanów

Sylwia Peretti jak widać nadal nie pogodziła się ze śmiercią syna. Wpisy kobiety cieszą się dużą popularnością wśród jej followersów. Mimo że Peretti wyłączyła pod nimi komentarze, to każde publikowane przez nią zdjęcie jest szeroko serduszkowane przez jej fanów.

Sylwia Peretti sprzedaje dom. Jej podkrakowska willa to nie lada kąsek, ale cena zwala z nóg