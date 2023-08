Członek rodziny Bachledy-Curuś doświadczył prawdziwego cudu?! Lekarze nie dawali mu szans

Alicja Bachleda-Curuś należy do jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Jednak daleko jej do życia typowej celebrytki. Stara się oddzielać życie osobiste od zawodowego. W ciągu ostatnich miesięcy pochwaliła się swoim już 13-letnim synem Henrym, którego tatą jest znany amerykański aktor – Colin Farell (47 l.).

Jednak nikt nie wiedział, jakie trudne doświadczenia w ostatnim czasie przeżywała rodzina Alicji. W 2012 roku Tadeusz Bachleda-Curuś (74 l.) (ojciec aktorki) usłyszał diagnozę, która wstrząsnęła całą rodziną. Okazało się, że cierpi na nieuleczalną białaczkę, której wtedy stadium określono na trzeci. Stan mężczyzny był bardzo ciężki i lekarze nie dawali mu szans na przeżycie. Pomóc mógł tylko cud.

- Przechodził chemioterapię, lekarze jednak nie dawali mu szans. Nie miał szans na przeszczep. Dałem mu wtedy relikwie św. Jana Pawła II i brat wyzdrowiał. Zbliża się teraz do 80. roku życia. Nawet profesor, który prowadził brata w tym ciężkim stanie, powiedział, że to był cud. I mogę zaświadczyć publicznie, że my w rodzinie doświadczyliśmy cudu z łaski św. Jana Pawła II — mówił Adam Bachleda-Curuś w najnowszym wywiadzie dla portalu i.pl.