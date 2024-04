Wielki powrót do "Pytania na śniadanie"! Ulubiony reporter widzów wraca na antenę. Wiadomo, czym się będzie zajmował

Zapraszamy do zabawy

on to powiedział

Dagmara Kaźmierska odejdzie z "Tańca z gwiazdami"?! Szokujące informacje tuż przed niedzielnym odcinkiem

Dagmara Kaźmierska nie dawała sobie dużych szans w programie. W jednym z wywiadów wyznała nawet, że była przekonana, że odpadnie jako pierwsza. Tak się jednak nie stało. Gwiazda, bez większych problemów, awansuje z odcinka na odcinek. W rozmowie z JastrząbPost celebrytka wyznała, że nie miałaby nic przeciwko, gdyby jednak odpadła z "Tańca z gwiazdami". Wszystko przez to, że tęskni za domem. Na czas show musiała przenieść się z Kłodzka do Warszawy.

"Ja nie lubię tego miasta. To jest piękne miasto, mam tu przyjaciół. Ale tu brakuje mi czasu. Chodzę spać o czwartej nad ranem, ale ja lubię być u siebie. Tu nie ma nic z mojego domu, teraz sobie przywiozłam pościel. Tu mam piękny apartament, ale tu nie ma nic mojego. Brakuje mi domu i źle się tu czuję. Jak odpadnę, to będzie ulga, bo wrócę do siebie" - powiedziała.

"Tu nie jest nikt pewien, czy dostanie się do kolejnego odcinka. W każdym z nas jest troszkę obawa, że odpadniemy. Ja akurat płakać nie będę. Pojadę do domu, będę tam szczęśliwa, bo Warszawa jednak nie jest miastem dla mnie. Ale tak jak widzimy, to nie jest fajne odpadać" - dodała w kolei w rozmowie z "Faktem".

Będzie wam przykro, gdy Dagmara Kaźmierska odpadnie w niedzielę?

Dagmara Kaźmierska uwielbia luksusowe życie. Milion to żaden pieniądz! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.