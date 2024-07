Dagmara Kaźmierska: "Taniec z gwiazdami", kontuzja, afera, oświadczenie

Dagmara Kaźmierska wiosną była na ustach wszystkich. Najpierw - mimo technicznie niezbyt udanych występów - jak burza przechodziła przez kolejne etapy programu "Taniec z gwiazdami", potem nabawiła się kontuzji i musiała wycofać się z show Polsatu. Prawdziwa bomba wybuchła później, gdy portal Goniec.pl opublikował artykuł na temat mrocznej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej. Wkrótce pojawiły się kolejne publikacje przedstawiające gwiazdę programu "Królowe życia" w fatalnym świetle. Sama celebrytka wyjechała z Polski i wydała oświadczenie. - Kochani, nie odzywałam się do was kilka ostatnich dni. Jestem tylko człowiekiem, potrzebowałam się zmierzyć z tym, co się wydarzyło. Jeszcze kilka dni temu byłam przedstawiana w mediach jako królowa, a obecnie jako najgorszy zwyrodnialec, bestia zasługująca na wieczne potępienie za okropieństwa, które rzekomo miałam popełnić. Nigdy nie ukrywałam, że prowadziłam klub towarzyski. Klub towarzyski - a nie miejsce do gnębienia kobiet! - podkreśliła Dagmara Kaźmierska.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Dagmara Kaźmierska

Mimo to w świecie show-biznesu nagle stała się persona non grata. W trudnych chwilach Dagmara Kaźmierska liczyć może przede wszystkim na syna Conana Kaźmierskiego i innych członków rodziny. "I love my family (Kocham moją rodzinę)", "Moje serduszka", "Każdemu życzę takiej Rodziny, jaką mam ja. Silniejsza od skały" - pisała na Instagramie celebrytka. Z okazji Dania Matki Conan Kaźmierski zabrał mamę do Paryża. Tam zaznaczyła, że nigdzie nie ucieka. - Nie uciekamy, ponieważ niebawem wracamy - mówiła na nagraniu. Teraz niespodziewanie pojawiły się informacje o tym, że Dagmara Kaźmierska spełnia się w nowej życiowej roli. Z doniesień portalu Swiatgwiazd.pl wynika, że gwiazda "Królowych życia" została babcią! Na razie co prawda tylko dla uroczego pieska, którym opiekuje się jej syn i jego partnerka. - Babci kochany - tak uczestniczka ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami" zwracała się do czworonoga. Niewykluczone jednak, że Dagmara Kaźmierska za jakiś czas zostanie babcią prawdziwego dziecka. Jeszcze przed wybuchem afery w rozmowie z portalem Viva.pl celebrytka dała do zrozumienia, że chciałaby mieć wnuczkę albo wnuka. - Nie mam zawodowych obciążeń, mam wolny czas. Mówię im więc: jak zrobicie dziecko, to ja będę bawić. Ale oni by mi nie dali, bo bym to dziecko zmanierowała, przeklinała przy nim i je zepsuła. Zdaję sobie z tego sprawę - mówiła ze śmiechem Dagmara Kaźmierska.

