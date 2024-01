Damian Kordas nagle zniknął z mediów! Powodem była choroba! Musiał przejść operację

Damian Kordas jest wszechstronnie uzdolnionym, młodym kucharzem. Sławę zyskał dzięki sukcesowi w 4. edycji programu "Masterchef". Później równie dobrze radził sobie w takich programach jak:"Agent Gwiazdy" czy "Taniec z gwiazdami". Wydawał książki, gotował w "Dzień dobry TVN". Młody kucharz doczekał się również swojego lokalu z zapiekankami. Niestety, niedawno gwiazdor TVN podupadł na zdrowiu i musiał przejść poważną operację! Poznajcie szczegóły!

Damian Kordas przeszedł poważną operację! Co z jego zdrowiem?

Ostatnio Damian Kordas zniknął z mediów. Wszystko z powodu poważnej operacji, którą musiał przejść. Kucharz jest bowiem po zabiegu przeszczepu nerki, któremu poddał się w grudniu 2023 roku. Dawcą nerki był jego tata.

- Przeszczep nerki sprawił, że w końcu odzyskałem siły i chęci do działania, do gotowania dla was. Ostatnie miesiące jeszcze przed przeszczepem były dla mnie ciężkie i choć bardzo chciałem, nie potrafiłem znaleźć w sobie pokładów energii, by działać na pełnych obrotach, jak wcześniej. Wszystko poszło zgodnie z planem, czuję się już coraz lepiej, a na pewno jestem już w stanie wrócić do tego, co kocham najbardziej, czyli… do garów! – napisał Kordas na Instagramie.

