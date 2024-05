Daniec poznał żonę, kiedy ta miała zaledwie 19 lat. Już wtedy mógłby być jej ojcem

Bajor przez lata nie założył rodziny. Dopiero teraz wyznał, co za tym stoi

Marcin Daniec swoją ukochaną poznał ponad 27 lat temu. Pierwsze spotkanie było ponoć niezwykłe. 19-letnia Dominika Grobelska udała się na show Dańca wraz z rodzicami, którzy byli fanami mężczyzny. W czasie wydarzenia 39-letni Marcin cały czas zerkał na piękną Dominikę. W rozmowie z Kędzierskim i Wojewódzkim wyznał, że wystarczyło mu kilka chwil i już wiedział, że zakochał się po uszy.

Marcin Daniec wyjawił prawdę na temat młodej żony

W jednym z wywiadów kobieta wspomniała pierwsze spotkanie z Marcinem Dańcem. Okazuje się, że było dość dziwne.

"Poszłam po raz pierwszy i wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Miałam wrażenie, że on mówił tylko do mnie i dla mnie. Gdy śpiewał piosenkę, usiadł mi na kolanach i na koniec pocałował. Trudno opisać, jak się czułam" - powiedział Dominika w wywiadzie dla "Pani".

W trakcie rozmowy z Kubą Wojewódzkim Daniec został zapytany o to "czy zawsze wypatrywał atrakcyjnych dziewczyn na widowni, czy z jego żoną to był jednorazowy przypadek".

"Nie. To był taki przypadek jak w harlequinie. I szczerze wam chcę powiedzieć, najszczerzej jak umiem: ona siedziała na widowni, spojrzałem w jej stronę i pomyślałem "to jest niemożliwe, to jest niedopuszczalne". Po prostu oszalałem" - powiedział Marcin.

W rozmowie mężczyźni poruszyli również temat tego, co zrobił przed laty Daniec. Naruszenie intymności zostało jednak zlekceważone przez komika.

"Podobno usiadłeś jej na kolanach, czyli wszedłeś w jej przestrzeń intymną?" - pytał Wojewódzki

"Śpiewałem piosenkę i tak, usiadłem jej na kolanach. To było totalne zauroczenie. Nigdy w życiu czegoś takiego nie czułem" - wyznał artysta.

Kędzierski skomentował związek Dańca, że "od początku był to związek podwyższonego ryzyka" przez dużą różnicę wieku. Te słowa trochę zirytowały Dańca.

"Znajomi mówią, że jestem "zdominiowany". Jestem w 99 proc. pantoflarzem. Każdy zakochany mężczyzna na świecie jest pantoflarzem. Nadal, 23 lata po ślubie, po 27 latach razem, jestem szaleńczo zakochany. Kategorycznie nie zwracam uwagi na piękne, młode kobiety - i życzę wam tego" - powiedział Daniec w podcaście.

Marcin Daniec wystąpi w Opolu w nietypowej roli

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu już niedługo. Tegoroczne SuperJedynki będzie wieczorem pełnym rockowych brzmień. W dość nietypowej roli podczas tego wydarzenia pojawi się Marcin Daniec, który będzie prowadził SuperJedynki.

