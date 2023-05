Marcin Daniec WYGWIZDANY w Sopocie! Mocna reakcja kabareciarza: Nie umiecie się bawić. Poruszył drażliwy temat!

Aleksandra Domańska czekała rok, by przeprosić Marcina Hakiela. Powodem słynny wywiad tancerza. Dziś aktorka żałuje tych słów

Dzik przerwał Wieniawie i Rozbickiemu zabawę na plaży. To mogło skończyć się tragicznie

Marcin Daniec to niekwestionowana gwiazda polskiej sceny kabaretowej. Przez 40 lat wystąpił na wielu festiwalowych scenach. Nie mogło również zabraknąć go w tym roku w Sopocie na "Sopockim Hicie Kabaretowym". Jego występ zostanie w pamięci na bardzo długo. Artysta w swoim występie poruszył bardzo drażliwy dla Polaków temat, mianowicie temat polityki. Nie spodobało się to publiczności, w pewnym czasie wybuczała i wygwizdała artystę. Kabareciarz od razu zareagował. Poznajcie szczegóły!

Marcin Daniec wybuczany w Sopocie. Poruszył bardzo drażliwy temat!

W swoim skeczu wspomniał m.in. o prezesie PiS Jarosławie Kaczyńskim, premierze Mateuszu Morawieckim oraz przewodniczącym PO Donaldzie Tusku. W pewnym momencie Marcin Daniec postanowił podzielić publiczność w Operze Leśnej na dwie części. - Na lewo Platforma - jak wysiądę, to wy wszyscy: Witaj w domu! - powiedział. Drugą część nazwał natomiast "pisiorami". Wtedy w amfiteatrze rozległy się gwizdy i buczenie. Słysząc to artysta szybko zareagował:

- Idź się przesiądź jak ci nie pasuje. Bawić się nie umiecie - powiedział ze sceny.

A Wy, oglądaliście ten występ. Co o tym sądzicie?

Zobacz poniższą galerię zdjęć: Polsat Sopot Hit Festiwal drugi dzień

Halina Kowalska ma długi. Komornik puka do jej drzwi w Skolimowie: Błagam o pomoc Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.