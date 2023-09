Najprzystojniejszy Polak w "The Voice of Poland”! Pokaże jak śpiewa

Żałoba w TVN 24! Niespodziewanie zmarł ceniony pracownik. Żegnają go wielkie gwiazdy stacji

- Program jest dla mnie naturalną drogą do spełnienia moich kolejnych marzeń. Mam nadzieję, że udział w "The Voice of Poland" pomoże mi rozwinąć skrzydła w świecie muzyki oraz da szansę zaistnieć na małych i dużych scenach - mówi 27-latek, który w sobotnim odcinku talent show zaśpiewa przebój „Work Song” z repertuaru Hoziera.

Daniela Borzewskiego widzowie mogą znać z wielu programów telewizyjnych. Przez lata aspirujący wokalista był tancerzem. Występował na największych polskich scenach i w wielu programach telewizyjnych, m.in.: "Jaka to melodia?", "Dance Dance Dance" czy "Sylwester Marzeń z Dwójką". Kilka lat temu Daniel był także jednym z tancerzy towarzyszącym uczestnikom na scenie "The Voice of Poland". Prawie trzy lata temu Daniel Borzewski postanowił jednak odejść z grupy tanecznej, w której występował, i poświęcił się muzycznej karierze.

- Kiedy byłem dzieckiem moją jedyną pasją był śpiew, a bycie piosenkarzem największym marzeniem. Z czasem pojawił się też taniec. Przeprowadzając się do Warszawy, dostałem od życia możliwość kształcenia się w tym kierunku i spełniania się jako profesjonalny tancerz. Dzięki temu byłem blisko muzyki, ale nie spełniałem się w 100 procentach. Teraz chce połączyć taniec ze śpiewem i spełniać się w 200% tworząc show wokalno-taneczny - mówi Daniel Borzewski.

Mister Polski ma na swoim koncie trzy single, a jeden z nich, utwór „Wake Up”, zgłosił do preselekcji Konkursu Piosenki Eurowizji 2023. Czy występ Daniela Borzewskiego odwróci trenerskie fotele w „The Voice of Poland”? Odpowiedź już w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 w TVP2.

