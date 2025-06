Daniel Godson wygrał "Karolinkę" na Debiutach w Opolu. Jest synem znanego posła!

Leszczyński zmarł niedługo po Szklanowskiej. Jej śmierć go uderzyła. "Nikogo później już nie interesuje twój los"

Koncert "Debiuty" na 62. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu za nami. Nagrodę publiczności zdobył Stanisław Kukulski, a nagrodę imienia Anny Jantar - "Karolinkę" otrzymał John Godson. Jego nazwisko większość Polaków już gdzieś słyszała... i to nie jest przypadek.

Podczas gdy Stanisław Kukulski, drugi zwycięzca, w rzeczywistości nie ma nic wspólnego z Natalią Kukulską poza przypadkową zbieżnością nazwisk, to Daniel Godson jest synem Johna Godsona, niegdyś bardzo popularnego i czasem wręcz kontrowersyjnego posła.

Daniel Godson to syn Johna Godsona, znanego posła

John Abraham Godson, bo tak brzmi jego pełne imię i nazwisko, to ojciec muzyka i jego licznego rodzeństwa. Polityk i aktywista pochodzi z Nigerii, a do Polski przyjechał w poszukiwaniu edukacji. Od 2001 roku ma też polskie obywatelstwo. W 2010 r. został pierwszym czarnoskórym posłem w polskim Sejmie. Był związany z Łodzią, a jego pierwsza żona była łodzianką. To z tego związku ma 4 dzieci, dwie córki i dwóch synów, w tym właśnie muzyka - Daniela Godsona.

Na początku był związany z Platformą Obywatelską, później z Republikanami, Polską Razem i PSL. Po latach w polskiej polityce postanowił wrócić do Nigerii, gdzie obecnie zarządza 600-hektarowym ranczem i angażuje się w lokalną politykę. Chciał nawet zostać prezydentem Nigerii, ale się rozmyślił. Aktualnie jest związany z projektantką mody, z którą doczekał się kolejnej dwójki dzieci - dziewczynek, bliźniaczek.

Kim jest Daniel Godson? Co o nim wiemy?

Daniel Godson podczas 62. Festiwalu Piosenki Krajowej w Opolu wykonał piosenkę "Jest, jak jest" i tym urzekł jurorów. Prywatnie jest zaręczony z piękną Kingą, czym pochwalił się w mediach społecznościowych. W branży muzycznej stał się szerzej znany po nagraniu duetu z Vito Bambino ("Pomiędzy").

Daniel Godson, podobnie jak znany ojciec, jest mocno religijny. Sam twierdzi, że jego pasja do muzyki narodziła się właśnie w kościele, często też występował na różnych wydarzeniach chrześcijańskich. Ostatnio pojawił się też między innymi na festiwalu ZORZA Dawida Podsiadło, więc ze sceną jest za pan brat.

