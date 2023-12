Syn Zenka Martyniuk wziął ślub. Chce załatwić rozwód kościelny

Daniel Martyniuk po długich perypetiach z pierwszą żoną Eweliną, znalazł nową miłość. Pod koniec października syn Zenka Martyniuka wziął ślub na indonezyjskiej wyspie Bali. Złośliwi plotkowali, że związek małżeński w Polsce jest nieważny. Wątpliwości rozwiała jednak Faustyna, panna młoda, która z zawodu jest prawniczką. - Nasz ślub jest ważny w Polsce. Wszystkie dokumenty po ceremonii zostały przesłane do Urzędu Stanu Cywilnego. Daniel chciał, żebym nosiła jego nazwisko, chociaż w moim zawodzie modne są dwuczłonowe - wyznała w rozmowie z "Twoim Imperium" Niewykluczone, że małżonkowie wezmą kolejny ślub, tym razem kościelny. Najpierw jednak musi dojść do unieważnienia małżeństwa syna Zenka Martyniuka z Eweliną. - Trzeba wziąć ten rozwód kościelny. Wiadomo, to nie jest takie łatwe, ale mam nadzieję, że to zrobimy - mówił Pudelkowi Daniel Martyniuk.

Wyrok ws. Daniela Martyniuka. "Został uniewinniony"

Na razie rodzina Zenka Martyniuka, a przede wszystkim sam Daniel, ma inne powody do radości. Jak czytamy w portalu Shownews.pl, "oskarżony o znieważenie i zniesławienie sędzi w internecie syn Zenka Martyniuka został dziś uniewinniony". Według ustaleń serwisu, zambrowski sąd uznał, że nie ma mocnych dowodów na to, że to Daniel Martyniuk jest autorem wyzwisk w kierunku sędzi. Wyrok nie jest prawomocny. Wcześniej rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przekazała ustalenia ze śledztwa. - Ustalono, że podejrzany działał w okresie od 7 do 9 grudnia 2021 r. za pośrednictwem środków masowego komunikowania się, tj. serwisu społecznościowego Instagram. Na swoim profilu umieścił znieważające wulgarne i obelżywe wpisy na temat sędziego Sądu Okręgowego w Białystoku oraz pomówił pokrzywdzoną o takie zachowanie i właściwości, które naraziły sędziego na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu - przekazała Elżbieta Łukasiewicz.