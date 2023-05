Danuta Błażejczyk pokonała raka. Zdradza, co sprawia jej największą radość!

To, czego dowiedzieliśmy się o Larze Gessler, wywołuje ciarki na całym ciele. Była workiem do bicia, okropne poniżenie

Wielkimi krokami zbliża się 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, na którym nie zabraknie znakomitej Danuty Błażejczyk. Artystka, która niedawno pokonała ciężką chorobę, cieszy się z każdego dnia nowego życia.

Danuta Błażejczyk pokonała raka. Teraz życie docenia jeszcze bardziej

Piosenkarka mimo niedawnych problemów ze zdrowiem docenia, że wciąż może cieszyć się życiem i śpiewać dla publiczności. - Jestem bardzo podekscytowana, że będę w Opolu z okazji 60-lecia festiwalu, a poza tym, że żyję. Żyć to jest wielki przywilej, przywilejem jest również to, że można się zestarzeć, bo nie wszystkim jest to dane. Ja natomiast celebruję każdy dzień i każdą chwilę. Cieszę się tym, co mam, tym, że śpiewam, że koncertuję i tworzę nowe piosenki i jestem szczęśliwym człowiekiem - mówi „Super Expressowi” Danuta Błażejczyk.

Piosenkarka w Opolu wystąpi we wspaniałym duecie z Andrzejem Rybińskim

Artystka w Opolu zaśpiewa w duecie z Andrzejem Rybińskim (74 l.) takie piosenki jak „Czas relaksu” czy „Nie liczę godzin i lat”. Wokalistka cieszy się, pokonała chorobę. - Dlatego cieszę się, że mam 70 lat, że jestem cała i zdrowa. Mogę powiedzieć, że dostałam szansę na nowe życie. Odrodziłam się na nowo, czyli tak jakby to był dopiero mój pierwszy rok - uśmiecha się gwiazda. Nie przestała jednak dbać o siebie i woli na zimne dmuchać. - Jestem pod stałą opieką lekarzy - dodaje.

