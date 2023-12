Danuta Holecka już z nową posadą?! Miała znaleźć pracę w znanej telewizji. Poprowadzi serwis informacyjny

Gwiazdy TVP będą musiały ODDAĆ pieniądze?! Donald Tusk nie pozostawia złudzeń, to wywoła potężną aferę

Danuta Holecka, jedna z najważniejszych twarzy TVP ostatnich lat, odeszła z telewizji po zmianie władzy, która jednocześnie zapowiedziała zmiany w mediach publicznych. Prezenterka była uważana przez obecną koalicję za "główną propagandzistkę PiS", więc kwestią czasu było, kiedy zostanie zwolniona. Zamiast więc czekać na wypowiedzenie, Holecka postanowiła odejść na własnych warunkach. Większość osób myślała, że jeszcze długo jej nigdzie nie zobaczymy, a teraz nagle się okazuje, że prezenterka podobno już znalazła nową pracę. Serwis Plejada podaje, że Danuta Holecka została prezenterką w Telewizji Republika, gdzie ma poprowadzić program informacyjny "Dzisiaj". Tomasz Sakiewicz, prezes i naczelny stacji, powiedział "Wirtualnym Mediom", że zareaguje na te doniesienia "za godzinę", a sama Holecka sprawy na razie nie komentuje. Tymczasem na jaw wypływają kolejne szczegóły.

Zdaniem Plejady, Danuta Holecka poprowadzi serwis informacyjny "Dzisiaj" w Telewizji Republika jeszcze w ten piątek wieczorem, 29 grudnia 2023 roku. Wcześniej do stacji z TVP po zmianach przeszedł Michał Rachoń, który objął stanowisko dyrektora programowego. Czy faktycznie zobaczymy Holecką w TV Republika? Nie wiadomo. Nawet jeśli prezenterka zaprzeczy, to warto pamiętać, że zaprzeczała także przy doniesieniach o odejściu z TVP, a mimo wszystko i tak to zrobiła. Sprawa rozwiąże się więc na sto procent dopiero wieczorem. Będziemy czekać.

Galeria zdjęć: Danuta Holecka odchodzi z TVP