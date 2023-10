Danuta Martyniuk chce znów być pielęgniarką. Porzuci luksusowe życie u boku Zenka i wróci do zawodu?

Nie ma wątpliwości, że ten wieczór należał do niej. Podczas eventu na Dolnym Śląsku, Danuta Martyniuk zadała szyku na wybiegu w specjalnie zaprojektowanej dla niej kreacji. Zdobyła się na niezwykle szczerą rozmowę z Kaliną Ben Sirą - prowadzącą to wydarzenie. – Podczas wywiadu okazało się, iż spełnieniem jej marzeń jest powrót do pracy, do szpitala, do łóżek chorych pacjentów, gdzie pracowała wiele lat realizując się zawodowo jako pielęgniarka na oddziale onkologicznym szpitala – mówi nam wzruszona Kalina Ben Sira, znana także z programu "Alchemia zdrowia i urody" w TVP Kobieta.

Danuta Martyniuk chce znów pracować na onkologii!

Żona króla disco polo poważnie myśli o powrocie do tego niełatwego zajęcia. Pracę w szpitalu onkologicznym porzuciła kilkanaście lat temu, kiedy wraz z Zenkiem zamieszkała w Grabówce za Białymstokiem. Nie miała wtedy prawa jazdy, więc dojazd do pracy był dla niej kłopotliwy. Teraz jednak jest już bardziej samodzielna, a do tego spełniona i pewna siebie. Stwierdziła, że chętnie znów wróciłaby do pracy, bo pomaganie innym ma we krwi. - To prawda, coraz częściej myślę, żeby za jakiś czas wrócić do zawodu pielęgniarki. Zawsze czułam w sobie chęć niesienia pomocy innym ludziom i jak pracowałam zawodowo czułam satysfakcję – potwierdza Danusia w rozmowie z „Super Expressem”.

Danuta Martyniuk o operacji plastycznej nosa: „Zrobiłam to dla zdrowia… oddychałam tylko jedną dziurką"