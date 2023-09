Danuta Martyniuk szykuje się na wielki bal i zagraniczne podróże... Znamy szczegóły!

Quiz lata 80. Lady Pank, Perfect, Maanam. Dopasuj przebój do zespołu

Okazuje się, że Danusia Martyniuk ma grafik wcale nie mniej napięty niż jej sławny mąż. Żona króla disco polo jest rozchwytywana przez media, a także uwielbiana wśród przyjaciół. Przed nią wiele wystąpień publicznych, do których skrupulatnie przygotowuje się pod okiem Kaliny Bensiry w jej klinikach medycyny estetycznej. Potem czeka ją krótki wypad do Paryża oraz miesięczny wyjazd do USA, gdzie będzie towarzyszyć Zenkowi.

Żona Zenka szykuje się na wielki bal!

Niedawno Martyniukowa ugościła Kalinę w swoim domu w Białowieży, a przy okazji nagrały też dla TVP Kobieta odcinek programu „Alchemia zdrowia i urody”, którego gospodynią jest Ben Sira, prezes La Perla. - Będzie wielki pokaz. Spotkałyśmy się, żeby omówić szczegóły. Przymierzałam suknię, w której zaprezentuję się podczas dużego wydarzenia modowego w Pałacu w Krotoszycach na Dolnym Śląsku już 29 września. Zdradzę, że kreacja projektu Marzeny Kuleszy jest cudowna, ręcznie haftowana przez zdolną lekarkę, która fascynuje się modą - zdradza Danusia, która jest doskonałej formie. Zabiegi, o których niedawno nam opowiadała wyraźnie jej służą.

