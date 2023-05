Kompromitacja w Milionerach! Gwiazdy "Azja Express" wyśmiane na wizji

Natalia Kukulska z córkami. Laura to wykapana babcia? [ZDJĘCIA]

- Jak nisko upadają ideały - powiedział Jan Wróbel, który pomagał Ładosze i Peście, gdy dowiedział się, że musi pomóc uczestnikom specjalnego wydania "Milionerów", już przy pytaniu za tysiąc złotych. Daria Ładocha i Krystian Pesta nie wiedzieli ile kropek znajduje się w sygnale SOS nadawanym alfabetem Morse' a. Wcześniej przy pytaniu za 500 złotych poprosili publiczność by im pomogła potwierdzić, że stepy znajdują się w Mongolii. Potem doszli do pytania za 10 tysięcy złotych. Niestety źle obstawili odpowiedź w pytaniu o kraj, w którym odbył się Rajd Dakar w 2023 roku. Wybrali Senegal, a prawidłową odpowiedzią była Arabia Saudyjska. Paulina Krupińska i Wojciech Łozowski znali poprawną odpowiedź. To właśnie oni zasiedli na fotelach po dziennikarce kulinarnej i aktorze znanym z serialu "Behawiorysta".

Jak poszło wokaliście znanemu z zespołu Afromental i prezenterce "Dzień dobry TVN"?

Szli jak burza do pytania za 40 tysięcy złotych. Wtedy poprosili o telefon do przyjaciela. Okazał się nim Sebastian Karpiel-Bułecka, mąż Pauliny Krupińskiej, który świetnie się wywiązał z zadania. Potem były jeszcze dwa koła ratunkowe, które pozwoliły byłej Miss Polonia i piosenkarzowi zdobyć 250 tysięcy złotych! Mieli jeszcze szansę na pół miliona. Nie zaryzykowali jednak w pytaniu o "pszczeli produkt nadający się do batikowania". Obstawiali wosk, który okazał się prawidłową odpowiedzią.

