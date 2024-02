Znają się 10 lat. To koniec! Rozstanie potwierdzone! Słynna piosenkarka została sama

Doda zrobi poważną operację twarzy! Szokująca decyzja. Wiemy, co chce zmienić

Co tam się dzieje!

Daria Zawiałow szybko zdobyła mocną pozycję w świecie show-biznesu. Dziś zalicza się do najsłynniejszych naszych piosenkarek młodego pokolenia. Ma swoim koncie ma certyfikat podwójnie diamentowej płyty, jedną diamentową płytę, jedną potrójnie platynową płytę, a także pięć podwójnie platynowych, trzynaście platynowych i pięć złotych krążków. Do niedawna wydawało się, że artystka ma już ustabilizowane życie prywatne. Po nieudanym małżeństwie z gitarzystą Tomaszem Kaczmarkiem, Daria Zawiałow związała się z Piotrem "Rubensem" Rubikiem, którego zna co najmniej od 2014 roku, czyli od 10 lat. Od mniej więcej pół roku jednak krążyły plotki o ich rozstaniu. Brakowało jednak ich potwierdzenia. Teraz wątpliwości zostały rozwiane. Były już partner Darii Zawiałow zamieścił wymowny wpis na Instagramie. - W mojej erze szczęśliwego singla. W mojej erze zawsze dumnego taty. W mojej erze drugiej płyty - napisał muzyk. Piotr Rubik jeszcze przed tym, jak związał się ze słynną piosenkarką, został ojcem. W 2017 roku na świat przyszedł jego syn. Pikanterii rozstaniu Darii Zawiałow i "Rubensa" dodaje fakt, że łączyła ich także praca. Mężczyzna był wokalistą i instrumentalistą w kapeli piosenkarki. Ciekawe, czy będą teraz razem występować na scenie.

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Daria Zawiałow

Sonda Lubisz muzykę Darii Zawiałow? Tak Nie Nie mam zdania