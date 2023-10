Dariusz Pachut ogłosił, że rozpoczyna nowy etap w życiu. Posypały się gratulacje. Co na to Doda?

Dariusz Pachut dodał niecodzienny post na Instagramie , w którym pochwalił się nowa pracą. Sportowiec podjął współpracę Uczelnią Nauk Społecznych. Na załączonej do posta fotografii dumnie dzierży akt powołania. Nie zdradza jednak, czego będzie uczył. "Czyżby to nowy rozdział w życiu i kolejny rozwój. Dziękuje władzom Uczelni Nauk Społecznych tj. Rektorowi Piotrowi Domżał, pani Prorektor @anetta1975 za zaufanie. Ale stać obok tak wybitnej postaci jaką jest gen. @mietek_bieniek to już jest coś" - czytamy w opisie. Choć nie zdradził dokładnie swojej roli, to można się domyślać, że studentów będzie znakomicie motywował do pracy, czego najwyraźniej już dał próbkę: "Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się rozwijać, a ja mogłem na dobry początek dać wam wszystkim trochę motywacji. Pytanie czy będę wymagającym „nauczycielem”?" - dodał w dalszej części wpisu.

Dariusz Pachut w nowej roli. Posypały się gratulacje. Co na to Doda?

Pod postem pojawiły się gratulacje od obserwatorów: "Gratulacje, powodzenia na nowej drodze!", "Gratulacje Darek, mega sprawa", "Chyba zapiszę się na studia", "Jestem mega dumny z Ciebie. Jestem mega szczęśliwy że zostałeś zważony jako człowiek który potrafi swoją obecnością motywować innych do walki o swoje marzenia itd.". jedna z internautek zwróciła uwagę, że Pachut ubrał się nieodpowiednio, jak na taką okazję. Wywiązała się nawet dyskusja na temat dress codów. Jedna z internautek świetnie skwitowała tę rozmowę: "Myślę, że ważniejsza od stroju jest wiedza oraz kompetencje"

Pod postem próżno szukać reakcji Doroty Rabczewskiej. Najwyraźniej oboje celebryci mocno trzymają się postanowienia, by swoje życie prywatne zachować tylko dla siebie. Kilka tygodni temu oboje usunęli wszystkie wspólne zdjęcia z social mediów. Stało się to po tym, jak na krótko się rozstali. Po powrocie postanowili trzymać się zasady, że nie pokazują się razem w sieci. Jednak taka prestiżowa i spokojna, jak na sportowca posada z pewnością ucieszyła jego ukochaną.

Doda drży o ukochanego. Dariusz Pachut ma niebezpieczną pasję