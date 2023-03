Dariusz z "Sanatorium miłości" i jego trzeci ślub. Obrączki robią wrażenie

Darek do tej pory nie miał szczęścia w miłości. Dwukrotnie spotkał go wielki zawód miłosny. Najpierw rozczarowało go pierwsze małżeństwo, które jak wyznał nam ostatnio, rozpadło się przez alkoholowy nałóg jego żony. Kolejne również zakończyło się złamanym sercem. Jego wybranka rzuciła go, żeby wystąpić w randkowym show.

– Żona zostawiła mnie dla celebryctwa. W trakcie naszego małżeństwa zgłosiła się do programu „40 kontra 20”. Dzięki moim prawnikom skreślono ją z listy uczestniczek ponieważ regulamin mówi, że należy być stanu wolnego. Myślała, że zdąży się rozwieść przed emisją, ale moi prawnicy pokrzyżowali jej plany – opowiadał „Super Expressowi”.

Do trzech razy sztuka

Na szczęście Dariusz nie tracił nadziei, że znajdzie miłość życia. Zakochał się bez pamięci w 7 lat młodszej Joli, którą przedstawiła mu… koleżanka byłej żony. Para od razu się w sobie zakochała, a mężczyzna nie tracąc czasu, po dwóch miesiącach znajomości poprosił ukochana o rękę. Darek i Jola zdecydowali, że ślub cywilny, odbędzie się w pięknym ogrodzie, a przyjęcie w restauracji.

Gwiazdor "Sanatorium miłości" ma już ślubne obrączki

Przygotowania do ślubu ruszyły pełną parą. Ostatnio zakochani postanowili wybrać ślubne obrączki.

– Odwiedziliśmy najlepszego jubilera w rodzinnym mieście Joli pana Stefańskiego i nie zawiedliśmy się. Potraktowano nas wspaniale. Wybraliśmy klasyczny model obrączek z delikatnymi zdobieniami i zamówiliśmy pamiątkowy napis, który zostanie na nich wygrawerowany – opowiada gwiazdor "Sanatorium miłości".

Jak udało nam się dowiedzieć, zdanie, które złotnik wygraweruje na obrączkach Darka i Joli będzie brzmiało: „Na zawsze razem. Jola i Darek 2023”.