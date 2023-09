Dawid Kwiatkowski w czułym objęciu z kobietą! Jest dla niego ważna. Wyznał jej miłość

To, kim jest brat Izabelli Krzan, robi wrażenie. Naukowe osiągniecia, sportowe sukcesy i wyjątkowa uroda

Dawid Kwiatkowski to niekwestionowany idol młodego pokolenia. Swoją solową karierę muzyczną zaczął 10 lat temu. Singiel "Biegnijmy", który w 2013 roku zdobył ogromną popularność wśród młodzieży i nie schodził z list przebojów. Ponadto, wystąpił też w jednej z edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie zajął wysokie trzecie miejsce. Do niedawna był także jurorem w programie TVP, "The voice kids". Teraz zaszokował fanów zdjęciem z tajemniczą brunetką!

Dawid Kwiatkowski w objęciach z tajemniczą brunetką? Kim ona jest?

Dawid Kwiatkowski od wielu lat jest bardzo skryty jeśli chodzi o swoje życie prywatne. Zdjęcie, które niedawno dodał wywołało prawdziwą burzę. Towarzyszyła mu na nim piękna brunetka, która jest wieloletnią przyjaciółką wokalisty. Gwiazdor pokusił się nawet na odważne wyznanie, ponieważ na drugim slajdzie widać, jak pisze do niej wiadomość "Kocham Cię, przyjaciółko". Pod postem pojawiła się fala komentarzy z gratulacjami takiej przyjaźni.

- Taka przyjaźń to skarb - pisze jedna z fanek pod postem.

