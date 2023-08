Dawid Woliński OSTRO o Krzysztofie Stanowskim. Staje w obronie Janoszek?! Mowa o "kopaniu leżącego"

Marek Sierocki otworzył się na temat raka. "To cichy zabójca mężczyzn". Ta czynność uratowała mu życie!

Natalia Janoszek ogólnopolską popularność zyskała w "Tańcu z gwiazdami" a następnie "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie zajęła wysokie 4. miejsca. W mediach drobniutka aktorka znana jest jako polska gwiazda Bollywood. Krzysztof Stanowski z Kanału Sportowego postanowił prześwietlić jej karierę w Indiach. Końca tej afery nie widać, coraz więcej gwiazd polskiego show-biznesu zabiera głos w tej sprawie. Ostatnio skomentował to Dawid Woliński.

Dawid Woliński ostro o Stanowskim. Mówi, że kopie leżącą dziewczynę!

Dawid Woliński w rozmowie z serwisem "Plotek", że nie rozumie działań prowadzonych przez Krzysztofa Stanowskiego. Według jurora "Top Model" wygląda to jak "kopanie leżącego".

- Nie odnajduję przyjemności w kopaniu leżącego. Dorosły facet kopie po raz kolejny dziewczynę i sprawia mu to przyjemność i dziką satysfakcję. Nie do końca rozumiem schemat jego działania. Myślę, że gdyby prześwietlił wiele karier w tym kraju, to prawdopodobnie coś takiego mogłoby się również znaleźć - powiedział Woliński "Plotkowi"

