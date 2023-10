Debata przedwyborcza rozgrzała nie tylko polityków. Tak zareagowali na nią celebryci!

Spis treści

Termin wyborów parlamentarnych zbliża się coraz większymi krokami. Głosowanie odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 15 października. Oznacza to jedno – walka o głosy głosy wyborców trwa w najlepsze i z dnia na dzień staje się coraz bardziej zażarta. Jej elementem są także debaty przedwyborcze. Jedna z nich odbyła się w poniedziałek 9 października w wynajętej hali ATM.

Nie da się ukryć – starcie wywołało sporo emocji. Już od pierwszych chwil wiadomo było, że nie obędzie się bez wzajemnych docinek i ataków ze strony biorących udział w debacie polityków. Nie trzeba było na nie długo czekać. Podobnie jak i na reakcje ze strony oglądających dyskusję.

Wśród komentujących nie zabrakło także celebrytów. Ci głównie za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych odpowiadali na pojawiające się w debacie argumenty i przepychanki. Na liście celebrytów, którzy zdecydowali się zabrać głos, nie zabrakło Piotra Gąsowskiego, Agnieszki Woźniak-Starak, Kingi Rusin (52 l.), Karoliny Korwin Piotrowskiej czy Justyny Kowalczyk (40 l.).

Debatę nagraniem wstawionym na swój instagramowy profil trafnie skomentował Piotr Gąsowski. Filmik w ciągu kilku godzin stał się hitem. Aktor wcielił się w nim w rolę prowadzącego debatę. Wyśmiał przy tym wyjątkowo ironicznie stronniczość dziennikarzy telewizji publicznej.

„To będzie „Wielki Wstyd TVPiS” zarejestrowany dla wielu pokoleń! Personaliów prowadzących tę parodię debaty, przez szacunek do inteligencji wszystkich widzów, nie wymienię! Nie dać PiS! Nie dać powtórzyć czegoś podobnego w przyszłości! Jeszcze będzie przepięknie! Idźcie na wybory” – napisał w poście z nagraniem.

Na reakcje obserwatorów nie trzeba było długo czekać. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy chwalących Gąsowskiego za podejście do sprawy i trafność żartów.

„Brawo Gąsie! I bardzo dziękuję za to dziś, i za marsz, i za to, że się nie wahasz. Ta odwaga ludzi znanych i rozpoznawalnych jest bardzo cenna, potrzebna, ale jednak rzadka. Dzięki!” – to tylko jeden z wielu komentarzy pod postem.