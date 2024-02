Derpieński komentuje film Stanowskiego. "Dojeżdżanie człowieka traumami"

Aby zrealizować film o Caroline Derpieński Krzysztof Stanowski wybrał się aż do Miami, gdzie celebrytka mieszka na co dzień. Premiera dokumentu miała odbyła się w sobotę na Kanale Zero i odbiła się szerokim echem po sieci. Informacje zawarte w nim komentowali nie tylko internauci. Kilka słów od siebie dorzuciła między innymi Kinga Rusin, wywołując tym spore zamieszanie na profili Carolone Derpieński i reakcję samej dollarsowej królowej. Teraz główna gwiazda rzeczonego filmu sama zabrała głos w sprawie dokumentu. Okazuje się, że nie jest nim zachwycona, mimo że mocno współpracowała z twórcą Kanału Zero, aby pokazać, jak naprawdę żyje.

Caroline Derpieński skomentowała informacje o jej partnerze Krzysztofie P.

Okazuje się, że Croline Derpieński jest niezadowolona z tego, że Stanowski dość mocno skupił się na osobie jej partnera Krzysztofa P. Poproszona przez Plotka o komentarz do sprawy nie owijała w bawełnę. "Uważam że okropne jest dojeżdżanie człowieka traumami sprzed dziesiątek lat. Każdy ma jakieś traumy, o których chce zapomnieć i żyć dalej w spokoju oraz szczęściu, a tutaj nagle z du*** wywlekany jest ból i cierpienie. Po prostu uważam, że to nie w porządku i nie chciałabym czegoś takiego przeżywać teraz, jak pan Krzysztof P.

