Deynn nigdy nie chciała być matką?! Zmieniła zdanie dzięki influencerce

Przez najbliższe miesiące wszyscy będą wyczekiwać pojawienia się dziecka Deynn i Daniela Majewskiego. Potomek przyjedzie na świat w pierwszych miesiącach nowego roku. Widać, że Deynn jest bardzo przejęta nową rolą. W niespełna dobę zmieściła w swoich mediach społecznościowych kilka publikacji oraz masę instastory, aby podzielić się z fanami radosną nowiną. Widać już, że Deynn będzie chciała ze swoimi obserwatorami dzielić się każdą chwilą swojego macierzyństwa. Co ciekawe, na sam początek zdradziła, że nigdy nie planowała zostać matką:

Jako nastolatka nie chciałam mieć dzieci, męża, żadnego związku, ślubu. Ja chciałam być silna, niezależna, pracująca, samowystarczalna. Z mojej strony to planowanie dzieci było takie na odczepkę, żeby nie skrzywdzić uczuć Daniela, żeby nie zburzyć mu tych marzeń. (...) Ja nie chciałam mieć dzieci i bardzo mnie to przytłaczało. Myślałam, że coś jest ze mną nie tak - opowiedziała szczerze Deynn w swoich mediach społecznościowych.

Jak się okazuje, to partner od początku marzył bardziej o tym, aby zostać rodzicem, a Deynn przez dłuższy czas się temu opierała. Nic nie było w stanie zmienić jej zdania… do czasu, aż zaczęła śledzić relacje zamieszczane przez Lil Masti, która obecnie wychowuje ponad roczną córkę Arię.

Jednak osiągnięcie wymarzonego celu nie przyszło aż tak szybko i para musiała się starać przez kilka miesięcy o poczęcie maluszka:

To był okropny czas. Od dni płodnych mieliśmy 2 tygodnie euforii. Wtedy żyliśmy tym, że już mamy dzidziusia. Przychodził dzień okresu i znów 2 tygodnie złości, nerwów, płaczu, załamania. Mimo że to trwało kilka miesięcy, to my czuliśmy się, jakby to trwało dłużej niż rok. W tym wszystkim jeszcze walka o związek więc w tym załamaniu było najciężej wytrwać, żeby się nie pokłócić, żeby nie palnąć czegoś głupiego. To uczucie, kiedy patrzycie na test ciążowy i jest jedna kreska, jest najgorsze na świecie - wyznaje.