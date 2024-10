Baby boom w polskim show-biznesie! Deynn przekazała radosną nowinę

Baby boom wśród polskich gwiazd

W 2024 r. wiele gwiazd polskiego show-biznesu zdecydowało się na powiększenie rodziny. Niektóre z gwiazd już powitały na świecie swoje potomstwo. Na świat przyszła niedawno pociecha Aleksandry Grysz oraz Tomasza Tylickiego. Po raz pierwszy mamą została również Sandra Kubicka. W ubiegły weekend pojawiła się informacja o narodzinach dziecka uczestników dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Waldemar i Dorota powitali na świecie córeczkę, a ich znajomi z show w maju doczekali się synka.

Wiele par dopiero czeka na rozwiązanie. W dzień matki radosną nowiną podzieliła się Marcelina Zawadzka (35 l.). Wiadomo już, że piękna prezenterka i jej ukochany Max, spodziewają się chłopca. We wrześniu o ciąży poinformowała z kolei Karolina Gilon. Zaokrąglonym brzuszkiem pochwaliła... ciążowym brzuszkiem w studiu "Halo, tu Polsat". Ojcem dziecka jest partner gwiazdy, Mateusz Świerczyński. Przyszli rodzice poznali się w "Love Island".

Zobacz również: Karolina Gilon już po ślubie? Niewiarygodne, co wyszło na jaw

Deynn i Majewski: "Czekamy na Ciebie, mama i tata"

Do grona przyszłym mam dołączyła właśnie Marita Surma Majewska, czyli popularna Deynn. Jak na influencerkę przystało, radosną nowinę przekazała na Instagramie. Na nagraniu, w którym pochwaliła się ciążowymi krągłościami, towarzyszy jej mąż, Daniel Majewski.

Już teraz jesteś całym naszym światem. Czekamy na Ciebie, mama i tata - napisali na Instagramie.

Deynn i Majewski to para influencerów, którzy karierę zrobili głównie w mediach społecznościowych. Deynn obserwuje na Instagramie ponad 1,6 mln osób, a jej męża 887 tys. Od lat prezentują tam swoją codzienność. Zasłynęli z zamiłowania do aktywności fizycznej. Ostatnio głośno było o nich głównie za sprawą problemów w związku. Para influencerów nie ukrywa, że ma za sobą wiele kryzysów. Wygląda na to, że udało im się je przezwyciężyć.

Zobacz również: Marcelina Zawadzka z dumą prezentuje ciążowy brzuszek. Wybrała już imię dla dziecka!

Prawdziwy baby boom wśród polskich gwiazd

Prawdziwy baby boom wśród polskich gwiazd. Nie tylko Marcelina Zawadzka jest w ciąży Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.