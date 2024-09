Karolina Gilon to jedna z tych gwiazd, które uwielbiają publikować w mediach społecznościowych. Gwiazda prezentuje na swoim instagramowym koncie prywatne zdjęcia oraz takie, na których można zobaczyć, jak wygląda jej praca od kuchni. Niedawno dodała kolejne urocze fotki.

Karolina Gilon doskonale się czuje i świetnie wygląda. Gwiazda chętnie prezentuje w mediach społecznościowych coraz większy brzuszek. Gwiazdka Polsatu zaczęła niedawno ujawniać coraz więcej szczegółów ze swojego prywatnego życia. Internauci zapytali o zawarcie przez zakochanych związku małżeńskiego. Czyżby Mateusz Świerczyński był już jej mężem, a nie partnerem czy chłopakiem?

Karolina zorganizowała na swoim instagramowym koncie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Modelka i prezenterka zdradziła, że w połowie roku zamierza przeprowadzić się do większego mieszkania, a w dalszej perspektywie kupić dom.

Fani gwiazdy zauważyli też na jej palcu błyszczącą obrączkę. Czy jest to potwierdzenie tego, że wyszła za mąż za ukochanego? Karolina sprostowała wszelkie plotki.

Wielu fanów pytało też, kiedy Karolina urodzi swoje pierwsze dziecko. Gwiazda zdradziła, że rozwiązanie będzie zimą - kiedy "rodzą się same pozytywne wariaty". Jeden z fanów zapytał o to czy ciąża była planowana.

- Wyszło zupełnie naturalnie. Temat dzieci zostawiliśmy losowi, if you know what I mean. Mogę powiedzieć tyle, że bobo zdecydowanie będzie owocem miłości i nikt i nic nigdy tego nie zmieni - powiedziała na InstaStories gwiazda.