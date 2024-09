Karolina Gilon w mediach społecznościowych obecna jest od lat. Popularna gwiazda kilka miesięcy temu pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych, że spodziewa się dziecka. Ona oraz jej wybranek Mateusz Świerczyński z pewnością już nie mogą doczekać się momentu, kiedy powitają dziecko na świecie. Niedawno zaprezentowała urocze fotki.

Na instagramowym koncie Karolinę Gilon obserwuje ponad 500 tysięcy osób. Gwiazda chętnie pokazuje tam swoje życie prywatne, a także pracę. Niedawno dodała urocze fotki, na których widać, że jej brzuszek jest naprawdę spory. Czyżby gwiazda już niedługo miła termin porodu?

Pierwsza sesja w ciąży i to kochającym okiem ojca dziecka, które noszę. Zdjęcia pokazują, to jak mnie widzi Mati i to jak ja się przy nim czuję... a czuje się kochana, akceptowana i wciąż sexi, mimo że rośnie mi nie tylko brzuch ;) związek to nie tylko bycie razem...ale to też partnerstwo, wsparcie, team work i uczucie, które... no właśnie? Jak myślicie? Przekłada się na to jak widzi nas druga osoba? Co jest dla Was najważniejsze w relacji? Piszcie w komentarzach - napisała Karolina Gilon w sieci.