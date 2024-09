Karolina Gilon długo ukrywała ukochanego. Poznali się w programie Polsatu

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński: Historia miłości

Karolina Gilon (34 l.) pierwsze kroki w polskim show-biznesie stawiała w serialu Viva Polska "Miłość na bogato". Jednak popularność zyskała dopiero dwa lata później. W 2015 roku pojawiła się na castingu do piątek edycji "Top model". Charyzmatyczna modelka szybko stała się ulubienicą widzów oraz jurorów. Ostatecznie zajęła wysokie czwarte miejsce.

Po zakończeniu programu nie zdecydowała się jednak na związanie z modelingiem. Zamiast tego wybrała karierę w mediach. Dzisiaj jest jedną z największych gwiazd Polsatu. Prowadzi m.in. "Love Island. Wyspa Miłości" oraz "Ninja Warrior Polska". Niedawno zrobiła sobie krótką przerwę od show-biznesu.

Wróciła 30 sierpnia podzieliła się radosną nowiną i pochwaliła... ciążowym brzuszkiem w studiu "Halo, tu Polsat". Ojcem dziecka jest partner gwiazdy, Mateusz Świerczyński. Przyszli rodzice poznali się w "Love Island". Gilon program prowadziła, Świerczyński szukał w nim miłości. Początkowo wydawało się, że coś więcej połączyło go z koleżanką z programu, Sandrą Dorsz, z którą doszedł do finału. Chociaż "Love Island" zakończyli jako para, to ich uczucie nie przetrwało.

Na początku roku Karolina Gilon potwierdziła, że jest szczęśliwie zakochana. Nie zdradziła jednak kim jest wybranek jej serca. Spostrzegawczy fani zauważyli jednak, że gwiazda Polsatu oraz finalista "Love Island" podejrzanie często pojawiają się w tych samych miejscach. W końcu Gilon postanowiła przerwać plotki i potwierdziła, że ona i Marcin Świerczyński są parą.

"Mama zawsze mówiła, że jak mnie strzeli to w najmniej oczekiwanym momencie.. I że będę wiedziała... tak jest.. wiem:) i wiem też, że dziś urodziny obchodzi osoba która w ciągu kilku miesięcy stała się moim najlepszym ziomkiem, przyjacielem, wsparciem, oaza spokoju, kochankiem, kompanem do podróży i wszystkich innych szaleństw :) i mimo, że obchodzi dziś parę wiosen mniej niż ja mam na swoim koncie to wiem, że trafiłam na dojrzałego faceta, który daje mi 'święty spokój' o jakim zawsze marzyłam w relacji. Dzięki Mati,że jesteś. I bądź jak najdłużej" - napisała na Instagramie pod wspólną fotografią.

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński: Oczekują swojego pierwszego dziecka

Od tamtej pory chętnie dzielą się ze światem swoim uczuciem. Trzeba przyznać, że Karolina rozkwitła u boku ukochanego. W rozmowie z Plejadą opowiedziała o początku ich relacji. Przyznała, że chociaż poznali się w "Love Island", to wtedy nie patrzyła na niego jak na potencjalnego partnera.

"Poznaliśmy się na Wyspie Miłości. Mateusz był wtedy uczestnikiem i totalnie nie widziałam w nim tego, co widzę teraz. Zawsze mam taką ścianę między mną a uczestnikami" - mówiła Gilon.

Dopiero po pewnym czasie postanowili dać sobie szansę. Po jednym ze spotkań wszystko się zmieniło. Zakochani przez kilka miesięcy ukrywali swój związek.

"Trochę nam zajęło, zanim ten nasz związek wyszedł na światło dzienne, z wiadomych powodów. Po prostu chcieliśmy jak najdłużej zachować to dla siebie. Żebyśmy się lepiej poznali. Ja ten show biznes traktuję jako totalną zabawę. Wciągnęłam do tego świata Mateusza. Ale my nie traktujemy tego, jak nie wiadomo co. Show biznes to moja praca. Mateusz wiedział, do kogo podbija i z czym to się będzie jadło" - stwierdziła Gilon w rozmowie z Pudelkiem.

W jednym z wywiadów przyznała, że mieszkają już razem, a pod koniec roku przeprowadzą się do nowego mieszkania. Teraz parę czeka kolejny krok milowy w związku. 30 sierpnia Karolina poinformowała o ciąży. Krótko po tym zasiadła na kanapie "Halo, tu Polsat", w którym opowiedziała m.in. o tym, jak na tę informację zareagował Mateusz.

"Popłakał się i był bardzo uradowany. Mateusz bardzo zmężniał w moich oczach, ja poczułam się bardziej kobieca... Wszystko, co teraz robimy, robimy dla tego maleństwa. Jeszcze się nie wykluło, a już myślę o kolejnym. Czuję się jeszcze lepiej niż przed!" - przyznała gwiazda.

Fani zaniepokojeni szczupłą sylwetką Karoliny Gilon. Gwiazda zdradziła, ile waży