Karolina Gilon jakiś czas temu pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych, że spodziewa się dziecka. Ona oraz jej wybranek Mateusz Świerczyński z pewnością już nie mogą doczekać się momentu, kiedy powitają pociechę na świecie. Jak się jednak okazuje modelka i prezenterka nie zaniedbuje swoich zawodowych i prywatnych obowiązków. Niedawno 34-latka pojawiła się na widowni "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Nie była sama! W wywiadzie dla "Super Expressu" celebrytka zdradziła tożsamość swojej towarzyszki.

Karolinę Gilon zapytaliśmy o to, kto towarzyszy jej na widowni pierwszego odcinka programu Polsatu "Taniec z Gwiazdami". Okazuje się, że tajemnicza kobieta jest podopieczną gwiazdy. Karolina wyjawiła, że od kilku miesięcy spełnia się jako wolontariuszka w fundacji, która pomaga seniorom.

"Pani Irenka... nie wiem, czy mogę mówić zbyt dużo, ale Pani Irenka jest moją podopieczną, bo jestem wolontariuszką. My już się znamy od wielu miesięcy z Panią Irenką z fundacji "mali bracia Ubogich". Ja poświęcam Pani Irence swój czas, ale okazuje się, że to ja poszłam, zgłosiłam się do fundacji, żeby dać komuś ten czas, kto tego czasu potrzebuje, bo ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że nie zawsze trzeba dawać pieniądze, to nie zawsze trzeba dawać jakieś rzeczy, że niektórzy ludzie potrzebują tak naprawdę tylko czasu, uwagi, rozmowy i ja właśnie wpadłam na taki pomysł, że poza jakąś taką moją pomocą, którą gdzieś tam robię, za pomocą przelewów, na różne zbiórki i tak dalej, to też chciałabym pomóc komuś inaczej. Ja lubię rozmawiać i pomyślałam, że to będzie super pomysł. No i tak już od wielu miesięcy, można nawet powiedzieć, że już się zaprzyjaźniamy z Panią Irenką, bo to jest taka relacja, że my do siebie dzwonimy, rozmawiamy ze sobą. Pani Irenka bardzo chciała przyjść i zobaczyć program na żywo i właśnie dzisiaj miałam okazję Panią Irenkę zabrać. Wcześniej o tym jakoś nie mówiłam za dużo" - wyjawiła modelka w wywiadzie dla "Super Expressu"