Ewa Kasprzyk to jedna z ikon polskiego kina. Gwiazda zagrała masę kultowych ról w filmach czy serialach. Rozmowie z nami aktorka i jurorka "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" wyjawiła, co sądzi o najnowszej edycji programu, a także o tym, co obecnie dzieje się w Polsce. Jej słowa wzruszają do łez.

Ewa Kasprzyk komentuje obecną sytuację w Polsce

Ewa Kasprzyk w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, jakie emocje towarzyszyły jej podczas pierwszego odcinka "TzG". Wielka gwiazda zwróciła również uwagę na to, że z edycji na edycję poziom tańca jest znacznie wyższy.

"Dzisiaj miałam śmiech, łzy, wszystkie barwy, wszystkie odcienie emocji, ponieważ uczestnicy są tak różnorodni. Są wspaniali aktorzy, piosenkarze, influencerzy. No naprawdę muszę powiedzieć, że poziom, z edycji na edycję jest coraz wyższy, coraz lepiej tańczą. Czy to jest tak, że Polacy stali się po prostu tancerzami" - powiedziała nam Ewa Kasprzyk.

Gwiazda podkreśliła też, że miniona niedziela była dniem bardzo smutnym, wszystko przez liczne powodzie w Polsce. Kasprzyk dodała, że show "TzG" może dać ludziom chwilę na oderwanie się nieco od trudnych i smutnych tematów związanych z szalejącym żywiołem.

"To jest taki dzisiaj dzień, no taki trochę i do płaczu i do tragedii i do przeżywania, bo wiemy, co się dzieje i co jest z tą pogodą i z tragedią ludzką, a jednocześnie to może jednak daje jakieś oderwanie się od tego. W każdym razie zostańmy w temacie tańca. Jest dobrze, jest wesoło, jest rozrywkowo i jest chyba to, co lubimy radośnie. Nie mamy za wiele powodów w życiu do takiego świętowania" - wyjawiła w rozmowie z "Super Expressem" Ewa Kasprzyk.

Na sam koniec artystka wyjawiła, że "Taniec z Gwiazdami" może być dobrą odskocznią, aby chociaż na chwilę zapomnieć o swoich troskach.

"Chyba temu też służy ten program, że chociaż na chwilę. Pewnych rzeczy się nie przeskoczy, to jest żywioł, to są tragedie ludzkie, to są właśnie też łzy, to są bardzo skrajne emocje. Jesteśmy też z tymi wszystkimi, którzy tego doświadczają" - przyznała aktorka.

