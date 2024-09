Taniec z gwiazdami. Starszyzna daje radę z młodymi

Pierwszy odcinek programu "Taniec z gwiazdami" jesienią 2024 za nami! (tu zobaczysz zapis relacji na żywo). Rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie, i to nie tylko wśród młodszych zawodników. Znakomicie wypadła tzw. starszyzna, czyli były znakomity piłkarz Piotr Świerczewski i legenda polskiej sceny muzycznej Majka Jeżowska, która po występie wygłosiła niezwykłe przesłanie dla hejterów. Zarówno występ popularnego "Świra", jak i piosenkarki wysoko został oceniony przez Ewę Kasprzyk.

Dajesz sobie świetnie radę. Z takim podejściem zajdziesz do finału

- tak jurorka oceniła pląsy byłego pomocnika reprezentacji Polski w piłce nożnej i przyznała mu mocną "9". Taką samą notę otrzymała od Ewy Kasprzyk Majka Jeżowska.

To jednak nie były najwyższe oceny, jakie przyznała aktorka znana m.in. z seriali "Przyjaciółki", Złotopolscy" czy kultowego filmu "Kogel-mogel". Ewa Kasprzyk na najwyższą możliwą notę, czyli "10", oceniła aż szóstkę zawodników: Vanessę Aleksander, Julię Żugaj, Filipa Bobka, Macieja Zakościelnego, Michała Meyera i Rafała Zawieruchę. Właśnie z tym ostatnim wiąże się pewna niezręczna sytuacja, do której doszło tuż po jego występie. Aktorka nawiązała do nazwiska Zawieruchy i niektórzy mogli odnieść wrażenie, że Ewa Kasprzyk się z niego nabija. Oczywiście nie było przy tym żadnych złośliwości, ale ta wypowiedź nie każdemu mogła przypaść do gustu.

Ja się tak uśmiecham, aż serce się cieszy. Zrobiłeś tu taką Zawieruchę

- wypaliła jurorka. Po tym tekście trochę nas zamurowało. Na szczęście aktor chyba się nie obraził za tę nieszablonową ocenę.

Występujący z Darią Sytą Rafał Zawierucha zatańczył tango. Para zgarnęła 32 punkty (10 od Ewy Kasprzyk, 8 od Rafała Maseraka i po 7 od Iwony Pavlović i Tomasza Wygody). Najlepiej w pierwszym odcinku programu "Taniec z gwiazdami" wypadła para Vanessa Aleksander - Michał Bartkiewicz, która zgarnęła komplet punktów (40).

