Doda bez spodni wyszła na ulicę! Pokazała gołe nogi do samego nieba. "Dostanę zawału"

Nejman zabrał 15-letniego syna do "DDTVN". Jakub nieźle wyrósł!

Podobny do znanego taty?

Doda, czyli Dorota Rabczewska, znów jest na fali. Jej najnowsza płyta AQUARIA pokryła się niedawno platyną, a nowe piosenki podbijają listy przebojów. Niedawno Doda zakończyła też program "12. kroków do miłości" w Polsacie, który dodatkowo podbił jej popularność, choć - powiedzmy sobie szczerze - w Polsce Dodę znają chyba wszyscy. Nie tylko ścieżki zawodowe są ostatnio dla Doroty łaskawe, bo poszczęściło jej się również w miłości! Od jakiegoś czasu tworzy szczęśliwy związek z Dariuszem Pachutem. I choć media spekulowały ostatnio, że nad parą zawisły czarne chmury, to ostatnie zdjęcia zdają się niwelować te plotki. Zakochani nie szczędzą fanom zdjęć i wspólnych nagrań. Ostatnia fotografia wrzucona przez Dodę na Instagrama wywołała niemałe poruszenie. Wokalistka wtuliła się w swojego partnera, a fani szybko zauważyli, że... nie ma na sobie spodni! Pokazała gołe nogi do nieba.

Doda bez spodni wyszła na mróz! Pokazała gołe nogi do samego nieba. "Dostanę zawału"

Doda wrzuciła na Instagrama zdjęcie, które z prędkością światła obiegło sieć. Fani komentują przede wszystkim strój, jaki Dorota wybrała w tę mroźną porę. Okazuje się, że... nie ma na sobie spodni! Odsłoniła gołe nogi do samego nieba. Spekulacji i komentarzy było tak dużo, że Doda postanowiła potwierdzić raz, a porządnie.

"Tak, mam gołe nogi. Oraz wyrzeźbioną łydkę", pochwaliła się Doda we wpisie na Instagramie.

W komentarzach fala pozytywnych komentarzy. "Piękna", "chyba dostanę zawału", "No kochana, ale masz ciacho", czytamy. O wpis pokusił się nawet Sławomir! "Cześć tu Sławomir. Wzorcowa Miłość w Zakopanem", napisał, nawiązując do swojej hitowej piosenki.

Jak Wam się podoba? Zobaczcie zdjęcie poniżej.

Zobaczcie również galerię: Doda nie zmieściła się w bikini

Sonda Obserwujesz Dodę w mediach społecznościowych? Tak Nie Nie mam mediów społecznościowych

Doda tuż przed Bożym Narodzeniem wyznaje: Nie lubię świąt! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Talk show jakiego jeszcze nie było!

MELLINA czyli Marcin Meller w Esce ROCK. Włącz teraz i posłuchaj!