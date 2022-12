Doda i Dariusz Pachut nie kryją swojej miłości, chętnie dzieląc się wspólnymi zdjęciami i filmikami w mediach społecznościowych. Tak było podczas ich wspólnego wakacyjnego wyjazdu. I choć ich uczucie wydaje się szczere, to media spekulowały ostatnio, że w związku nastąpił pierwszy kryzys. Takie wnioski wysnuto na podstawie tego, że para miała rzekomo wrócić z wakacji osobno, a Pachut krótko po tym wyjechał do kolejnego kraju - tym razem sam. Dariusz szybko zdementował te doniesienia, tłumacząc, że wyjechał służbowo. Później na Instagramie zamieścił zdjęcie z Dodą opatrzone serduszkiem, rozwiewając wszelkie wątpliwości na temat ich związku. Teraz media znów zastanawiają się, czy wszystko między nimi w porządku, bo Doda wymownie zareagowała na pytanie, czy spędzą razem święta.

Doda nie spędzi z ukochanym świąt?! Zapytali ją o Pachuta, wymowna reakcja

Doda w rozmowie z "Faktem" przyznała wprost, że ostatnimi czasy właściwie co roku spędza święta w rodzinnym domu. Obiecała sobie, że chce być z bliskimi w tym szczególnym czasie, choć generalnie nie przepada za świętami. Chciałaby jednak poświęcić rodzicom więcej czasu, zwłaszcza po tym, jak ciężko chorowali.

"To moment, kiedy widzisz, że z roku na rok coraz mniej tej rodziny i te dzieci wyrastają, że są coraz większe. To jest dla mnie takie smutne i pewnie dlatego też, że ja sama dzieci nie mam i nie chce ich mieć. To jest taki rodzaj, moim zdaniem, przechytrzenia pewnych emocji, że jak umierają twoi rodzice, twoi dziadkowie, to masz swoje dzieci, na które przelewasz emocje i radość. W związku z tym nie jest ci smutno, bo jesteś szczęśliwy, że one rosną i patrzysz na nie. Jest taki ciąg i nie ma pustki", powiedziała Doda.

Wtedy "Fakt" zapytał ją, czy zaprosi Dariusza Pachuta do domu rodzinnego na święta. Reakcja Dody jest bardzo wymowna. "Nie odpowiadam", skwitowała krótko. I ruszyła fala spekulacji! Czy Doda nie spędzi z Pachutem świąt? Czy wszystko między nimi w porządku? A może po prostu chce zachować pewne rzeczy w tajemnicy, mieć trochę prywatności? Ta ostatnia teorie wydaje się mimo wszystko najbardziej prawdopodobna. Fani trzymają kciuki, by właśnie tak było.

