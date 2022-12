Wielki sukces Dody. Takiego prezentu na święta się nie spodziewała

Beata Pawlikowska krytykuje świąteczne obyczaje. Zwraca się do Boga! Dostało się choince i karpiowi

Pod koniec października do sklepów trafiła długo wyczekiwana płyta Dody "Aquaria". Atmosferę oczekiwania na krążek podgrzewały takie hity jak chociażby "Melodia ta", która jest pierwszą w historii piosenką Dody, którą artystka podbiła niemal wszystkie radiowe listy przebojów w kraju. Gdy ruszyła przedsprzedaż nowej płyty Dody, niespodziewanie jeszcze przed premierą zyskała ona status złotej. ZOBACZ: Doda zalała się łzami na Instagramie. Aż nie wierzy w to, co się stało

Teraz, na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, Doda dostała najpiękniejszy prezent. Okazało się, że płyta "Aquaria" ze względu na świetną sprzedaż (ponad 30 tys. sztuk), po dwóch miesiącach od premiery pokryła się platyną.

Doda nie byłaby sobą, gdyby w zabawny sposób nie wypomniała mediom, że zbyt mało piszą o sukcesie jej płyty. Wokalistka ironicznie skomentowała ostatnie newsy na swój temat - jeden z nich głosił, że u jednej ze stóp ma tylko cztery palce, a inne dotyczą nowego partnera piosenkarki, Dariusza Pachuta.

- Pytam się, dlaczego tylko dwa portale napisały o mojej platynowej płycie? Czyżbyście nie wiedzieli, że nagrywałam ją dziewięcioma palcami u stóp i obok siedział Dariusz P.? - powiedziała Doda na swoim Instastory.

