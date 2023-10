i Autor: AKPA(2)

Szokująca słowa

Michał Wiśniewski nie miał hamulców przy Dodzie! Mówił o prezerwatywach. Ogromny skandal w Polsacie!

likp 7:47 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Michał Wiśniewski i Doda od lat należą do nie tylko najbardziej popularnych, lecz także do najbardziej kontrowersyjnych polskich artystów. Wokaliście spotkali się ze sobą w programie "Doda. Dream Show" w Polsacie. Muzyk grupy Ich Troje nie miał hamulców! Mówił o prezerwatywach. To jednak nie wszystko. Na antenie padły szokujące słowa! Wybuchł ogromny skandal!