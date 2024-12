Doda wyznała, ile zarabia na koncertach. Mało kto może liczyć na takie stawki!

Królowa jest tylko jedna? Doda nie traci na popularności.

Doda (40 l.) pierwsze kroi w show-biznesie stawiała na przełomie XX i XXI wieku. Debiutowała na deskach teatru Buffo. Szokowała w programie "Bar" i zachwycała głosem na scenie podczas koncertów z zespołem Virgin. Piosenkarka od dawna rozwija swoją solową karierę oraz markę osobistą, a jej popularność wcale nie maleje.

Artystka ma spore grono fanów, z którym utrzymuje kontakt przy pomocy mediów społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 2 miliony osób. Prężnie działa również na TikToku, gdzie śledzi ją "skromne" 1.3 miliona internautów. kilka dni temu odebrała nagrodę TikTok Awards w kategorii Artist of the Year. Piosenkarka zaprezentowała się w dość skromnym, jak na nią, stroju. Od stóp do głów ubrana była w czerń. Obcisły kostium podkreślał jej wyćwiczoną sylwetkę.

Doda otrzymuje wynagrodzenie godne królowej

Jak na królową popu przystało, Doda może liczyć na iście królewskie stawki za występy. W najnowszym wywiadzie u Żurnalisty podała konkretne kwoty. Artystka wyznała, że pieniądze zapewniają jej poczucie bezpieczeństwa.

Przez moment miałam takie poczucie, że mogę absolutnie wszystko. W sensie, że nic mi nie grozi, że moje poczucie bezpieczeństwa nie jest absolutnie zagrożone, jeżeli chodzi o poduszkę finansową - stwierdziła.

W pewnym momencie padło pytanie o to, ile najwięcej otrzymała za koncert.

Na pewno z 200 tysięcy złotych - odpowiedziała.

Jest to ogromna kwota, jak na polskie warunki. Jednak to wynagrodzenie za kampanię reklamową sprawiło, że zbieraliśmy szczęki z podłogi. Ile Doda otrzymała za pamiętną reklamę? "Milion" - stwierdziła. Dodała przy tym, że nadal otrzymuje propozycje współprac opiewających na podobne kwoty.

Za za występy na ekranie nie można już liczyć na takie kwoty, jak kiedyś. W jednym z ostatnich wywiadów Rabczewska tłumaczyła, że telewizja już nie płaci tak horrendalnie wysokich stawek, bo ma na rynku zupełnie inną pozycję niż lata temu.

W ostatni dzień roku Doda wystąpi na imprezie sylwestrowej Polsatu. Według doniesień Pudelka, jest w trójce wykonawców, którzy otrzymali najwyższą gażę. Oprócz niej po 100 tysięcy złotych mieli otrzymać Maryla Rodowicz oraz Zenon Martyniuk.

Tyle Polsat zapłaci gwiazdom za Sylwestra. Rodowicz, Doda i Martyniuk najwięcej. Konkretne kwoty

