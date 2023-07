Reality show

Dom Ani i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony". Jak wyglądają ich wnętrza? Budowa kosztowała około milion złotych

Anna i Grzegorz Bardowsscy to para, która poznała się w programie "Rolnik szuka żony". Oboje stali się ulubieńcami widzów i do dziś są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu małżeństwo ich dwójka dzieci wprowadzili się do nowego domu, którego budowę na bieżąco relacjonowali. Jak wyglądają wnętrza domu Ani i Grzegorza?