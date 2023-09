Jak to możliwe?

Ania Bardowska zdobyła sławę dzięki "Rolnik szuka żony"

W drugiej edycji uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony" miłości szukał m.in. rolnik Grzegorz Bardowski. Podobnie jak pozostali uczestnicy miłosnego show, zaprosił on do swojego gospodarstwa kandydatki, wierząc, że uda mu się znaleźć wśród nich tę jedyną. W jego przypadku udział w programie okazał się być strzałem w dziesiątkę. Uczuciu, które rodziło się między nim a zaproszoną do gospodarstwa Anią, kibicowała cała Polska.

Przedszkolanka, która marzyła o rodzinie, zdobyła serce nie tylko Grzegorza, ale i widzów w całym kraju.

Jestem osobą spokojną, życzliwą i pomocną. W sytuacjach konfliktowych zawsze dążę do szybkiego wyjaśnienia źródła problemu. Zdaję sobie sprawę, że każdy z nas ma wady - myślę, że ważna jest świadomość tego i podjęcie próby akceptacji. W związku cenię zaufanie, zrozumienie, możliwość polegania na drugiej osobie. Marzę o stałym związku, mężu - własnej rodzinie. Wiem, że jestem już na to gotowa - pisała w liście do Grzegorza.

Ania i Grzegorz Bardowscy- ślub, dzieci, dom

Poznani w programie Ania i Grzegorz nie marnowali czasu. Wiedząc, że są dla siebie tymi jedynymi, zaręczyli się zimą 2025 roku. Niedługo później odbył się ich ślub. Małżeństwo z "Rolnik szuka żony" doczekało się dwójki dzieci: Janka i Liwki. Początkowo para mieszkała w rodzinnym domu Grześka we wsi Uniejowice. Później zbudowali swój własny dom, w którym wiodą wraz z dziećmi szczęśliwe życie.

Tak zmieniała się Ania Bardowska

Ania Bardowska wykorzystała popularność, jaką zdobyła dzięki udziałowi w "Rolni szuka żony". Życie swojej rodziny relacjonuje na Instagramie, gdzie obserwuje ją już blisko 300 tysięcy fanów. To tam pokazywała m.in. etapy budowy domu czy sposoby, jak rodzina spędza ze sobą czas.

Ania stała się lubianą influencerką.