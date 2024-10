Dominika Gwit pokazała męża po ośmiu latach! Dostała od niego piękny prezent

Dominika Gwit i Wojciech Dunaszewski poznali się podczas premiery spektaklu 2 w Teatrze Hugonówka w Konstancinie. Potem wszystko poszło według tradycyjnego schematu. W przyszłych małżonków trafiła strzała Amora, potem - w czerwcu 2017 roku - zaręczyli się, a nieco ponad rok później stanęli na ślubnym kobiercu. Dominika Gwit i Wojciech Dunaszewski długo starali się o dziecko. W końcu się udało! Celebrytka radosną nowinę ogłosiła przed dwoma laty

Kochani, dziś przyszedł czas, by podzielić się z Wami szczęściem, które wypełnia nasze serca już od wielu tygodni. Pan Bóg wysłuchał naszych próśb. Będziemy mieli dziecko. Nasza radość nie zna granic. Czekaliśmy na to od wielu lat. Wszyscy jesteśmy zdrowi i najlepiej zaopiekowani przez wybitnych lekarzy. Za kilka miesięcy będziemy we troje